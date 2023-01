Les engagements de Moele-Bénin pour un parlement de type nouveau

Moele-Bénin veut donner un nouveau visage à la politique au Bénin. À l’Assemblée nationale, le parti dirigé par Jacques Ayadji s’engage à revoir les pratiques afin que la politique, dans sa définition première, retrouve tout son sens. Vérité, responsabilité et service du peuple sont les engagements du parti.

Avec Moele-Bénin, plus rien ne sera comme avant. En se mettant dans la course pour les élections législatives du 08 janvier 2023, Moele-Bénin veut redorer le blason de la politique au Bénin. Une participation placée sous le signe de la vérité et du respect de la fonction de représentation du peuple. Pour le parti, il s’agit, par l’exemple, de travailler à retrouver la confiance des Béninoises et Béninois dans les institutions, notamment celle de l’Assemblée nationale.

Ainsi, Moele-Bénin s’engage pour que la représentation des concitoyens à l’Assemblée nationale ne soit plus un leurre, de la fiction ou un jeu de dupe avec le peuple. Le parti s’engage également pour que la voix du peuple trouve désormais et constamment dans la vérité, un écho juste et approprié au niveau de la représentation nationale.

Par ailleurs, la vague bleue au parlement va contribuer efficacement au mieux-être des Béninois et leur garantir en tout temps la démocratie, la bonne gouvernance, la sécurité, la justice et la solidarité nationale. Les députés de Moele-Bénin entendent aussi mieux informer et mobiliser à temps et à contre-temps, les populations en vue de leur meilleure contribution à l’effort national.

Le parti s’engage dans le scrutin du dimanche 8 janvier 2023 pour prouver au peuple qu’il existe encore un espoir. L’espoir d’être valablement représenté au sein d’un parlement dont les décisions concernent chaque Béninoise et chaque Béninois, quelle que soit son statut dans la société.

