Les enfants au cœur des politiques publiques au Bénin

La 35e édition de la Journée de l’Enfant Africain (JEA) a été célébrée, mardi 17 juin 2025 sous le thème : « Planification et budgétisation des droits de l’enfant : progrès depuis 2010 ».

La salle Baobab de l’hôtel Novotel était pleine, mardi 17 juin. Des enfants, des ministres, des élus locaux, des représentants des religions, des partenaires techniques et financiers. Tous réunis autour d’un même objectif : faire avancer les droits de l’enfant au Bénin.

Dès l’ouverture, une vidéo touchante sur le projet 3PIER, dédié aux enfants en situation de rue est projetée.

Sègla Jeannot Sohou, représentant des enfants du Bénin prend ensuite la parole. Il salue les progrès tout en appelant à aller plus loin. Pour les enfants sans abri. Pour ceux qui subissent des violences. Pour ceux qu’on oublie.

Alain Orounla, préfet du Littoral a rassuré que tant qu’il s’agira des enfants, son département répondra présent.

Le Système des Nations Unies réitère elle aussi son soutien à la cause. Investir dans l’enfance, selon Aminatou Sar, représentante du Système des Nations Unies, c’est miser sur la paix.

Des progrès

Dans son allocution, Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, a rappelé les avancées majeures enregistrées par le Bénin depuis l’avènement du régime de la Rupture, en matière de protection de l’enfance.

De 32,6 % en 2019, le budget social a connu une croissance de 43,4 % en 2025.

Le travail des enfants a fortement reculé, passant de 52,5 % en 2014 à 19,9 % en 2022.

Dans le même temps, la scolarisation progresse : le taux brut au primaire est passé de 115 % à 122 %, signe d’un accès élargi à l’éducation.

Entre 2016 et 2024, le budget consacré à la santé des enfants est passé de 87 à 150 milliards de francs CFA. Des chiffres qui traduisent une volonté claire de mettre l’enfant au centre des priorités nationales.

Le Bénin a choisi de mettre l’enfant au centre grâce à des lois, des réformes, et une vraie volonté politique, a rappelé la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance. Elle a salué l’appui précieux de partenaires comme l’UNICEF. Et réaffirmé un engagement fort : continuer à planifier et à financer des politiques publiques qui protègent l’enfance.

M. M.

18 juin 2025 par ,