Les émissaires du maire au contact des sinistrés

Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, président de la Commission des affaires économiques et financières, a fait une descente au marché de Bohicon après l’incendie survenu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2025.

La mairie au contact des commerçants du marché Bohicon. Le président de la Commission des affaires économiques et financières, Sylvestre Adongnibo, au nom du maire empêché, s’est rendu dans le marché après l’incendie ravageur survenu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet dernier.

Au cours de la visite marquée par la présence des conseillers communaux, il a d’abord apprécié l’ampleur des dégâts et rassuré les victimes. Au nom du maire Rufino d’Almeida, le président de la Commission des affaires économiques et financières a invité les sinistrées à se rapprocher du président du comité de gestion du marché pour un enregistrement formel. Ceci permettra d’évaluer de façon rigoureuse, les pertes afin d’apporter l’appui de la mairie aux victimes.

Mais d’ores et déjà, un camion ampliroll de la municipalité est mobilisé pour dégager les débris et faciliter les premiers travaux de réhabilitation du site sinistré.

Plusieurs hangars et des marchandises ont été réduits en cendres après cet incendie.

F. A. A.

27 juillet 2025 par ,