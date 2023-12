Les élus locaux s’arment pour appuyer l’assainissement du secteur financier

La commune de Zè dans le département de l’Atlantique a accueilli, vendredi 15 décembre 2023, une séance de sensibilisation initiée par l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisation (ANSSFD) du Ministère de l’Economie et des Finances en collaboration avec le Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent.

Elus locaux, autorités administratives, religieuses et coutumières de la commune de Zè ont été aguerris sur leurs rôles, responsabilités dans le cadre de la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent ainsi que sur les mécanismes et canaux utilisés par les promoteurs d’initiatives illégales. La session de sensibilisation s’est tenue, vendredi 15 décembre 2023 au Centre de Promotion Sociale de la commune de Zè. C’est avec la participation des membres du Bureau exécutif du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent composé, entre autres, des maires de Ouidah, Kandi, Bassila, Gogounou, Djougou, Savè, Abomey, Ifangni, Dogbo, Grand-Popo.

A l’ouverture de la session de sensibilisation, le maire de Zè a remercié le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances pour avoir associé les élus locaux et les maires à la lutte contre les initiatives illégales de micro finance. Amadé Moussa a invité les participants à accorder une attention particulière aux échanges. « (…) Cette séance de travail (…) contribuera à nous édifier afin de mieux lutter contre les faussaires qui agissent en violation de la règlementation en vigueur », a expliqué le maire.

Pour le maire de la commune de Ouidah et président du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent, la session s’inscrit dans le cadre des « actions de sensibilisation et de veille permanente entreprises auprès de toutes les communes du Bénin ». L’objectif est d’impliquer les collectivités territoriales dans la lutte contre l’exercice informel de la micro finance au Bénin, a précisé Christian Mawugnon Houétchénou.

« Le Ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, par ma voix, vous remercie d’avoir répondu massivement à cette session de sensibilisation sur la problématique de l’assainissement du secteur financier au Bénin. Il se félicite de ce partenariat naissant entre son Ministère et les maires du Bénin dans le sens d’une meilleure inclusivité de nos populations et dans le sens d’une meilleure protection de l’épargne de nos concitoyens », a indiqué Abdou Rafiou Bello, le Directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisation (ANSSFD), dans ses mots à l’endroit des participants.

Les activités illégales de micro finance sont en régression grâce aux actions du gouvernement. Plus de 400 initiatives illégales ont été identifiées entre 2011 et 2012 passant à une trentaine en 2019 à la reprise du recensement. Mais les initiatives illégales prennent des formes plus insidieuses à travers notamment les nouvelles technologies et également le phénomène de la tontine. C’est pour faire face à la situation que le Ministère de l’Economie et des Finances a décidé d’impliquer les élus locaux, selon les explications du directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisation (ANSSFD). « Il est important que certaines personnes soient les porte-voix de l’administration pour donner la bonne information, (…) sensibiliser sur les bonnes pratiques (…) attirer l’attention sur les mauvaises », a indiqué Abdou Rafiou Bello. Le DG ANSSFD précise que les « élus locaux doivent intervenir à trois niveaux : la communication, la sensibilisation et la dénonciation ». La communication présentée aux participants a mis l’accent sur ces trois niveaux. Selon la communication, les « élus locaux ne doivent pas s’ériger en intermédiaires financiers, ni en chef des institutions de micro finance sur le terrain ».

Le Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent a été créé à la suite de l’atelier tenu au Palais des Congrès de Cotonou les 17 et 18 août 2023. L’atelier a réuni 64 maires. Un Bureau exécutif de 15 membres a été mis en place. 3 maires assurent la coordination du Bureau et chacun des douze autres coordonne un département. Son objectif est de mettre en place des réseaux de communication, d’information et de surveillance sur tout le territoire.

Marc MENSAH

