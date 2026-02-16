Les élus UP-R contestent la désignation du maire NOMA Aboubakar

Les

À Tanguiéta, l’installation du nouvel exécutif communal continue d’alimenter l’actualité politique locale. Dans un communiqué en date du 16 février 2026, onze élus titulaires et douze suppléants du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) ont exprimé leur désaccord à la suite de la désignation du maire, NOMA Aboubakar.

Les signataires soutiennent que leur position est partagée par « 23 élus sur 24 », titulaires et suppléants confondus. Ils estiment que la procédure ayant conduit à la mise en place du nouvel exécutif communal ne traduirait pas, selon eux, la volonté majoritaire.

Dans leur déclaration, les élus dénoncent également ce qu’ils qualifient de tentatives d’« ethnicisation » du débat sur les réseaux sociaux. Ils réfutent toute motivation d’ordre communautaire, soulignant que les élus concernés proviennent des cinq arrondissements de la commune et d’horizons socioculturels divers. Ils affirment fonder leur démarche sur des principes de justice, de respect de la volonté populaire et sur la nécessité d’assurer un fonctionnement apaisé des organes communaux.

Les 23 élus signataires assurent que leur action ne répond à aucun intérêt personnel, mais vise, selon eux, la défense de l’intérêt général et le développement harmonieux de la commune. Ils invitent par ailleurs les militants et sympathisants au calme, à la retenue et à la responsabilité, afin d’éviter toute exploitation susceptible d’affaiblir la cohésion locale.

Le communiqué indique que les instances dirigeantes du parti ont été saisies et que les élus disent faire confiance aux décisions qui seront prises.

Pour rappel, 11 des 12 conseillers communaux UP-R ont boycotté la séance d’installation du Conseil communal de Tanguiéta. Le Conseil communal compte 17 conseillers au total, toutes formations politiques confondues.

À la date de mise sous presse, aucune réaction officielle du maire NOMA Aboubakar ni des instances nationales de l’UP-R n’avait encore été enregistrée.

IDRISSOU Moutarou

16 février 2026 par