Les électeurs appelés à vérifier leur inscription du 13 au 28 septembre

La Liste Electorale Informatisée provisoire sera accessible dans tous les centres de vote du Bénin du 13 au 28 septembre. L’annonce a été faite par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Dans le cadre des préparatifs des élections générales prévues pour 2026, la Liste Electorale Informatisée provisoire sera affichée du 13 au 28 septembre 2025 dans tous les centres de vote du Bénin. Les électeurs auront ainsi deux semaines pour vérifier leur inscription, signaler des erreurs ou demander un changement de centre de vote.

La liste est établie à partir du fichier national de l’état civil. C’est cette même base de données qui sert déjà à délivrer la carte nationale d’identité et l’Identifiant fiscal unique (IFU). L’ANIP assure que le fichier est fiable et à jour, car fondé sur les données collectées lors du Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP).

Trois conditions sont requises pour figurer sur la liste : être de nationalité béninoise, avoir 18 ans révolus à la date du scrutin, et jouir de ses droits civils et politiques.

Les citoyens qui n’ont pas encore participé au RAVIP ont jusqu’au 28 septembre pour se faire enregistrer. Passé ce délai, aucune nouvelle inscription ne sera acceptée.

Pour connaître son centre de vote, chaque électeur peut composer le *15110#, option 4, et entrer son Numéro personnel d’identification (NPI). Une vérification est également possible via l’application mobile Anipbenin.bj, disponible sur Android et iOS.

11 septembre 2025 par ,