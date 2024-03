Les effets de la Covid 19 et des mesures barrières sur les acteurs du secteur non formel

La présente note résulte d’une étude du Projet RISE BÉNIN qui a porté sur les « effets de la Covid-19 et du Cordon Sanitaire (COSAN) sur la situation des femmes au Sud-Bénin ».

Les résultats de l’étude indiquent qu’au plan sanitaire, 17,5% des répondants (18,4% d’hommes ; contre 16,5% de femmes) ont été affectés par la Covid-19 et les mesures de riposte associées. Ces effets ont été plus ressentis à l’intérieur du cordon sanitaire (COSAN) et en milieu urbain quel que soit le sexe des répondants.

