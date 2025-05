Les dysfonctionnements sur la plateforme de l’ANIP pénalisent les usagers

De nombreux citoyens sont confrontés à des dysfonctionnements sur la plateforme en ligne de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). En cause : l’impossibilité d’obtenir certains documents essentiels, notamment le Certificat d’Identification Personnelle (CIP) et autres pièces d’état civil.

Depuis plusieurs semaines, les usagers qui optent pour la procédure en ligne afin de se procurer leur CIP se heurtent à un dysfonctionnement. Après avoir payé le montant requis et fourni les informations nécessaires, ils reçoivent bien un code censé permettre de télécharger le document. Mais aprés avoir insérer le fameux code, la plateforme vous notifie que c’est invalide.

Certains tentent une nouvelle demande, payant à nouveau les frais exigés, mais sans succès. Pire, aucune procédure de remboursement n’est prévue. Résultat : des pertes financières répétées et un sentiment grandissant d’abandon chez les usagers de ce e-service sensé leur faire gagner du temps de .

Le casl illustratif

La semaine dernière, une mère de famille a initié une demande en ligne de CIP pour son fils. Malgré toutes les tentatives, elle n’a pu télécharger le document malgré le code reçu après chaque tentative. Son époux a tenté la même opération cette semaine, en vain. N’ayant pas pu joindre le call center, le père de famille s’est tourné vers la page Facebook de l’ANIP. La seule réponse obtenue : « Avez-vous entré le mot de passe envoyé sur le numéro de téléphone renseigné sur le CIP de votre fils ? ». Finalement, on lui demande de réinstaller l’application de l’Anip sur son portable et de reprendre l’opération. C’est toujours le même résultat. La plateforme affiche : "Opération de demande de statut échouée. Demande invalide."

Ce problème technique est d’autant plus alarmant qu’il survient à une période critique : la veille des examens de fin d’année. Le dysfonctionnement ne concerne pas uniquement le CIP. Plusieurs citoyens n’arrivent pas à obtenir les pièces d’état civil (acte de naissance et autres) auprès du service en ligne de l’ANIP

Les usagers n’ont d’autre choix que de se tourner vers les arrondissements, où il y a de longues files d’attente. Ce retour au guichet physique, censé être conjugué au passé grâce à la digitalisation semble compromettre les efforts de dématérialisation entrepris par l’État béninois.

Il est impératif que les autorités compétentes réparent sans délai les dysfonctionnements de la plateforme et mettent en place une procédure de remboursement pour les victimes en cas de non satisfaction de leur demande. Car un service public, surtout en ligne, se doit de rester fiable, accessible et transparent.

F. B. I.

20 mai 2025 par