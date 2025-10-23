jeudi, 23 octobre 2025 -

Commission électorale nationale autonome

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés pour la présidentielle 2026

Agbodjo-Lodjou, Ouinsavi-Bello et Agbossaga-Gansaré rejetés




La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié, ce 23 octobre 2025, la liste provisoire des duos de candidats dont les dossiers ont été jugés complets et conformes pour l’élection présidentielle prévue en avril 2026.

Les dossiers de deux (02) duos ont été retenus à l’élection présidentielle d’avril 2026, selon la liste provisoire publiée ce jeudi 23 octobre 2025 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Il s’agit de Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, candidat à la présidence de la République, et Mariam CHABI TALATA, candidate à la vice-présidence de la République ;

Paul HOUNKPÈ, candidat à la présidence de la République, et Rock Judicaël HOUNWANOU, candidat à la vice-présidence de la République.

Trois (03) duos candidats ont vu leurs dossiers de candidature rejetés par la CENA. Il s’agit de : Anatole Jackson Prince OUINSAVI, candidat à la présidence de la République, et Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO, candidate à la vice-présidence de la République ;

Vignilé Renaud Léandre N’doufou AGBODJO, candidat à la présidence de la République, et Jude Bonaventure LODJOU, candidat à la vice-présidence de la République ;

Elisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD, candidate à la présidence de la République, et Boni Neto GANSARE, candidat à la vice-présidence de la République ;

Les candidats recalés disposent d’un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision, pour saisir la juridiction compétente, rappelle la CENA.

LIRE LA DECISION DE LA CENA

23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




