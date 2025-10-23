Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés pour la présidentielle 2026

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié, ce 23 octobre 2025, la liste provisoire des duos de candidats dont les dossiers ont été jugés complets et conformes pour l’élection présidentielle prévue en avril 2026.

Il s’agit de Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, candidat à la présidence de la République, et Mariam CHABI TALATA, candidate à la vice-présidence de la République ;

Paul HOUNKPÈ, candidat à la présidence de la République, et Rock Judicaël HOUNWANOU, candidat à la vice-présidence de la République.

Trois (03) duos candidats ont vu leurs dossiers de candidature rejetés par la CENA. Il s’agit de : Anatole Jackson Prince OUINSAVI, candidat à la présidence de la République, et Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO, candidate à la vice-présidence de la République ;

Vignilé Renaud Léandre N’doufou AGBODJO, candidat à la présidence de la République, et Jude Bonaventure LODJOU, candidat à la vice-présidence de la République ;

Elisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD, candidate à la présidence de la République, et Boni Neto GANSARE, candidat à la vice-présidence de la République ;

Les candidats recalés disposent d’un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision, pour saisir la juridiction compétente, rappelle la CENA.

