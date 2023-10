Les dossiers de demandes de résidences réceptionnés dès mardi

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (Cous-Ac) procède à la réception des dossiers de demandes de résidences universitaires du mardi 24 octobre au vendredi 10 novembre 2023.

Les étudiants et nouveaux bacheliers qui désirent bénéficier d’une résidence universitaire au Campus d’Abomey-Calavi pour le compte de l’année universitaire 2023-2024, sont invités à déposer les demandes au niveau du Hall du bâtiment B communément appelé Bâtiment « Radio Univers » de 8h à 12h et de 14h à 16h.

Les dossiers seront réceptionnés du mardi 24 octobre au vendredi 10 novembre 2023.

Selon un communiqué du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (Cous-Ac), les dossiers sont constitués d’une fiche de renseignement à retirer et à remplir sur place ; d’une copie de la fiche d’inscription validée de l’année académique 2023-2024 ou à défaut, une copie de la fiche d’inscription de l’année académique 2022-2023 pour les anciens étudiants ; une copie de relevé de notes ou de l’attestation de réussite au BAC 2023 pour les nouveaux bacheliers ; d’un certificat d’infirmité délivré par un médecin du COUS-AC pour les handicapés.

M. M.

23 octobre 2023 par ,