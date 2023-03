Les dockers perturbent les activités portuaires

Les dockers ont manifesté leur mécontentement dans la matinée du mardi 28 février 2023 au Port autonome de Cotonou.

Les dockers, agents de l’ex Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP), rattachés au Bureau d’Embauche Unique mis en place au Port autonome de Cotonou, ont observé une cessation de travail dans la matinée du mardi 28 février 2023.

Les manifestants exigent le paiement d’une semaine de travail impayé par le Bureau d’Embauche Unique.

L’administrateur principal du Bureau d’Embauche Unique confirme qu’il y a des retards de paiement liés à des difficultés techniques et non au manque de liquidités. Une avance a été versée à certains dockers pour les sept premiers jours de travail, ce que d’autres dockers ont refusé de prendre. « Les montants pour payer les salaires, nous les avons » mais il y a une « panne technique » au niveau de la banque partenaire du Bureau, a indiqué Laurent Faton avant d’ajouter : « Dans la journée d’hier (lundi 27 février 2023, ndlr), nous avons échangé avec la banque qui nous disait que la panne devrait être résolue pour que dans la soirée, les salaires soient positionnés ».

L’administrateur précise que les salaires de la semaine du 15 au 19 février sont positionnés et l’ordre de virement a été donné à la Banque en ce qui concerne les salaires du 21 au 26 février 2023.

Le Bureau d’Embauche Unique dénonce une manipulation des dockers par des personnes qui sont contre la mise en place du BEU au Port autonome de Cotonou.

M. M.

1er mars 2023 par ,