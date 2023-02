Les dignitaires purifient les lieux du drame

Les chefs traditionnels, dignitaires de différentes divinités et rois ont procédé, jeudi 2 février 2023, à une cérémonie de purification du lieu où est survenu l’accident qui a fait 21 morts dans dix neuf calcinés à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier dernier.

Purification des lieux, sacrifices et prières pour le repos des âmes des personnes mortes ont été faits à Dassa-Zoumè, jeudi 2 février 2023, à la suite de l’accident survenu dimanche 29 janvier dernier. C’est à l’initiative des chefs traditionnels, dignitaires de différentes divinités et rois de la localité.

Drame de Dassa

La cérémonie qui a permis également de prier pour la quiétude au sein de la population a connu la présence du 2 ème adjoint au maire de Dassa-Zoumè Christian Gbezenou, du Directeur Départemental de la Santé Publique Olu-Segun Adjinda et de Léon Akpo l’ex premier adjoint au maire.

L’accident est survenu le dimanche 29 janvier 2023 à la hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumè et met en cause un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d’une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d’autre part.

Selon les premiers éléments, « le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes ».

