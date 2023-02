Les différentes commissions installées ce mardi

Les députés de la 9e législature se retrouvent mardi 14 février 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ils vont procéder à l’installation des différentes commissions permanentes.

Après l’élection des membres du bureau dimanche 12 février, les 109 députés de la 9e législature sont attendus au parlement mardi 14 février 2023. Les travaux en plénière seront consacrés à l’installation des différentes commissions permanentes. Les commissions tant qu’organes techniques de l’institution parlementaire sont au nombre de 05. Il s’agit de la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ; de la Commission des Finances et des Echanges ; de la Commission du Plan, de l’Equipement et de Production ; de la Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales ; et de la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité.

La représentation nationale va également procéder ce mardi, à la constitution des groupes parlementaires. Une étape importante avant l’installation des commissions permanentes. Chaque groupe parlementaire devant présenter au bureau, la liste de ses candidats aux différentes commissions, et veiller à ce qu’elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de l’Assemblée. Les députés non-inscrits présentent au Bureau leurs candidatures à la commission de leur choix.

Seul le groupe parlementaire Les Démocrates du parti d’opposition est constitué. Les deux autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale à savoir, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) ne sont pas encore constitués.

F. A. A.

