Les deux otages gardés par les mutins sont libérés

Les deux officiers des Forces Armées béninoises pris en otage par les mutins après l’échec de la tentative de putsch dimanche dernier ont été libérés.

Le Chef d’État Major de l’armée de terre, Abou Issa et le Chef d’État Major de la Garde nationale, Faïzou Gomina, pris en otages par les mutins, sont libérés, selon les dernières informations.

La traque se poursuit pour arrêter les auteurs et complices de cette tentative de coup d’Etat contre le régime du président Patrice Talon.

8 décembre 2025 par