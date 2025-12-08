jeudi, 11 décembre 2025 -

Tentative de coup d’Etat au Bénin

Les deux otages gardés par les mutins sont libérés




Les deux officiers des Forces Armées béninoises pris en otage par les mutins après l’échec de la tentative de putsch dimanche dernier ont été libérés.
Le Chef d’État Major de l’armée de terre, Abou Issa et le Chef d’État Major de la Garde nationale, Faïzou Gomina, pris en otages par les mutins, sont libérés, selon les dernières informations.
La traque se poursuit pour arrêter les auteurs et complices de cette tentative de coup d’Etat contre le régime du président Patrice Talon.

8 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives (…)
Lire la suite

Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime (…)
Lire la suite

Le Colonel TEVOEDJRE fait le récit du putsch déjoué dimanche


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans un entretien accordé à RFI, le commandant de la Garde (…)
Lire la suite

Construction de plusieurs infrastructures sanitaires


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a autorisé ce mercredi 10 décembre 2025, en (…)
Lire la suite

Le Bénin appelle à l’extradition immédiate de Pascal Tigri


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef du coup d’État manqué au Bénin s’est réfugié au Togo voisin, a (…)
Lire la suite

Les journalistes déplorent le coup de force et réitèrent leur soutien (…)


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et (…)
Lire la suite

Léhady SOGLO fait sa compassion au chef de l’Etat et aux familles des (…)


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Léhady SOGLO a condamné le coup (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis condamnent le coup de force perpétré contre le Bénin


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Ambassade des Etats-Unis au Bénin condamne fermement le coup d’Etat (…)
Lire la suite

La PEOSC invite à la poursuite du processus électoral


9 décembre 2025 par Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du (…)
Lire la suite

L’ex président Soglo salue la réaction des Forces de Défense et Sécurité


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Nicéphore Dieudonné Soglo, l’ancien président du Bénin, a « condamné (…)
Lire la suite

Des instructions pour assister les familles des victimes


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au lendemain du coup d’Etat déjoué par l’Armée béninoise, le chef de (…)
Lire la suite

Les grandes décisions après la tentative de coup d’Etat


8 décembre 2025 par Marc Mensah
À l’issue de la séance extraordinaire du Conseil des ministres de ce (…)
Lire la suite

Les activités reprennent après le putsch avorté


8 décembre 2025 par Marc Mensah
Au lendemain de la tentative de coup d’État déjouée dimanche 7 décembre (…)
Lire la suite

La vraie version du coup d’Etat déjoué le 7 décembre


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est tenu en séance extraordinaire ce lundi 8 (…)
Lire la suite

L’EPMB exprime soutien spirituel et institutionnel au chef de l’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’instar de plusieurs autres confessions religieuses, l’Eglise (…)
Lire la suite

Voici les mutins activement recherchés après le coup d’Etat avorté


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Version actualisée Le colonel Pascal TIGRI, auteur de la tentative (…)
Lire la suite

Les Démocrates saluent le rétablissement de l’ordre par les Forces Armées


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi a condamné la (…)
Lire la suite


