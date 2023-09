Les deux journalistes français refoulés n’avaient aucune autorisation (M. Baitas)

Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, donne la réalité des faits sur le cas des deux ressortissants français refoulés d’Al Haouz lors du séisme meurtrier survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier au Maroc.

Lors d’un point de presse tenu, jeudi 21 septembre 2023, à l’issue du Conseil du gouvernement, Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a indiqué que « les deux ressortissants français refoulés n’ont demandé aucune autorisation pour la couverture du séisme d’Al Haouz ».

Entrés au Maroc en violation de la loi, les deux ressortissants français ont donc été refoulés, selon le ministre. Les deux ressortissants étaient venus faire du tourisme alors que pas moins de 312 journalistes étrangers, représentant 90 supports médiatiques ont couvert le séisme survenu au Maroc.

« Sur ce total, 78 journalistes, soit le quart, étaient de nationalité française et représentaient 16 supports médiatiques, dont 13 ont été accrédités pour la couverture du séisme et 03 disposaient d’accréditations permanentes », a expliqué M. Baitas.

Les journalistes accrédités ont travaillé dans un climat de liberté et de transparence dans toutes les régions affectées. Ce qui montre que le Maroc tient à la transparence et au respect des libertés.

