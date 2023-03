Les deux chocs à suivre en demi-finales

Suite et fin des quarts de finale ce vendredi 03 mars 2023 en Egypte.

Les quatre sélections qualifiées pour les demi-finales de la CAN U20 sont maintenant connues. Ce vendredi lors des deux dernières rencontres des quarts, la Gambie a éliminé le Soudan du Sud et au bout du suspense la Tunisie a sorti le Congo au terme d’un match fou qui s’est décidé lors de la séance fatidique des tirs aux buts.

Les deux affiches des demi-finales de la CAN U20 vont se jouer le lundi 4 mars 2023. Le Sénégal bourreau des Guépards du Bénin en quart va affronter la Tunisie à 14h GMT au stade du Canal de Suez.

A 17h GMT, place sera au gros choc entre le Nigeria et la Gambie au stade international du Caire.

Ces quatre sélections qui vont jouer les demi-finales de la CAN U20 sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde junior qui va se dérouler du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie.

J.S

4 mars 2023 par ,