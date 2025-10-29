mercredi, 29 octobre 2025 -

908 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Diplomatie parlementaire ‎

Les députés sénégalais à Porto-Novo ce vendredi




La dernière session de l’Assemblée nationale, 9è législature s’ouvrira, vendredi 31 octobre 2025, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

‎L’ouverture officielle de la session budgétaire du Parlement béninois, le 31 octobre prochain, sera marquée par une forte délégation venue de Dakar. Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, conduira une mission parlementaire invitée à Porto-Novo, a annoncé ce mercredi 29 octobre 2025, Vitali Boton, porte-parole du président Louis Vlavonou.

« La cérémonie solennelle d’ouverture sera rehaussée par la présence d’une forte délégation de parlementaires sénégalais », a-t-il déclaré, saluant « une coopération interparlementaire dynamique ».

Un signe fort de diplomatie parlementaire

‎Sous la 9è législature, le Parlement du Bénin a multiplié les échanges avec plusieurs institutions sœurs en Afrique et ailleurs.
‎« Le Parlement béninois marque son attachement à l’échange des meilleures pratiques parlementaires et à l’ouverture vers l’extérieur », a rappelé Vitali Boton.
‎Sous le leadership du président Louis Vlavonou, l’Assemblée nationale a renforcé ses liens avec ses homologues africains, dans un esprit d’intégration régionale et de concertation. « Cette présence du Sénégal témoigne de l’importance que revêt aujourd’hui pour le Parlement béninois la diplomatie parlementaire », a souligné le porte-parole.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les sujets à l’ordre du jour de la dernière session parlementaire


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎L’Assemblée nationale du Bénin ouvre ce vendredi 31 octobre sa (…)
Lire la suite

Le Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou bientôt (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Des fonds de retraite débloqués pour 504 ex militaires


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres ce mercredi 29 (…)
Lire la suite

Qui représentera l’Afrique à la Coupe du monde 2026 : résultats des (…)


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont (…)
Lire la suite

« La Cena n’a ni violé le code , ni …. » Lire l’intégralité de la décision


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Saisie par requête en date à Cotonou du 23 octobre 2025, enregistrée à (…)
Lire la suite

1 070 candidats pour 250 postes d’assistants probatoires


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les candidats au test de recrutement de 250 assistants en position de (…)
Lire la suite

Un derby ardent à suivre absolument : l’annonce du choc Real Madrid – (…)


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dimanche 26 octobre, la 10e journée de la Liga 2025/26 offrira l’un des (…)
Lire la suite

La Cour se déclare incompétente sur le recours du parti LD


23 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a rendu sa décision, dans la soirée du jeudi (…)
Lire la suite

5 policiers blessés dans un accident à Kandi


23 octobre 2025 par Marc Mensah
Un accident de la route, impliquant un véhicule de patrouille de la (…)
Lire la suite

Le Conseil d’Administration du CNHU-HKM installé


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre de la santé, Professeur Benjamin Hounkpatin, a procédé le (…)
Lire la suite

Les évêques du Bénin appellent à la paix et au dialogue


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis à Porto-Novo du 19 au 22 octobre pour leur première session (…)
Lire la suite

L’ancien député Boubacar Mamadou Djaouga n’est plus !


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une figure politique s’est éteinte ce mercredi 22 octobre 2025 ! (…)
Lire la suite

Des ressources pour renforcer l’Agence béninoise de la protection civile


22 octobre 2025 par Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 22 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Des infrastructures à réaliser dans les localités frontalières


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres réuni, ce mercredi 22 octobre 2025, a autorisé (…)
Lire la suite

3 nominations au ministère du Travail et de la Fonction publique


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, (…)
Lire la suite

« SecFin Africa » pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le projet « SecFin Africa », destiné à renforcer la lutte contre le (…)
Lire la suite

Amnesty International outille les journalistes sur les droits humains (…)


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’approche d’une nouvelle période électorale, Amnesty International (…)
Lire la suite

« Le parrainage reste un droit individuel, mais encadré » (O. Alladatin)


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Le député Orden Alladatin, président de la Commission des lois à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires