Les députés sénégalais à Porto-Novo ce vendredi

‎La dernière session de l’Assemblée nationale, 9è législature s’ouvrira, vendredi 31 octobre 2025, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

‎

‎L’ouverture officielle de la session budgétaire du Parlement béninois, le 31 octobre prochain, sera marquée par une forte délégation venue de Dakar. Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, conduira une mission parlementaire invitée à Porto-Novo, a annoncé ce mercredi 29 octobre 2025, Vitali Boton, porte-parole du président Louis Vlavonou.

‎« La cérémonie solennelle d’ouverture sera rehaussée par la présence d’une forte délégation de parlementaires sénégalais », a-t-il déclaré, saluant « une coopération interparlementaire dynamique ».

‎

‎Un signe fort de diplomatie parlementaire

‎

‎Sous la 9è législature, le Parlement du Bénin a multiplié les échanges avec plusieurs institutions sœurs en Afrique et ailleurs.

‎« Le Parlement béninois marque son attachement à l’échange des meilleures pratiques parlementaires et à l’ouverture vers l’extérieur », a rappelé Vitali Boton.

‎Sous le leadership du président Louis Vlavonou, l’Assemblée nationale a renforcé ses liens avec ses homologues africains, dans un esprit d’intégration régionale et de concertation. « Cette présence du Sénégal témoigne de l’importance que revêt aujourd’hui pour le Parlement béninois la diplomatie parlementaire », a souligné le porte-parole.

‎

29 octobre 2025 par ,