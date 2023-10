Les députés intègrent le nouveau siège en 2025

Le niveau d’avancement des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale préoccupe les députés de la 9è législature. Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a effectué une visite, mercredi 18 octobre 2023, sur le chantier.

Le bâtiment principal du nouveau siège de l’Assemblée nationale est réalisé à 75%. Les bâtiments satellites sont à un taux de réalisation d’environ 95%. Les casernes ont un taux d’exécution de 87%, les installations techniques ont un taux d’exécution de 5%. Quant aux parkings et cliniques leur taux est de 00%.

Le taux global d’exécution des travaux est de 70%.

Le projet est à un taux d’exécution financière de 69,27% à la date du 30 septembre 2023.

Concernant l’achèvement des travaux, la procédure est en bonne voie ainsi que la mobilisation et le développement du dossier d’exécution.

Ainsi est décliné l’état d’avancement des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale, selon la présentation du représentant de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU), mercredi 18 octobre 2023, dans le cadre de la visite du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou sur le chantier.

La délégation de parlementaires est composée du questeur Labiou Amadou Djibril ; du secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou ; du directeur adjoint du Cabinet du président de l’Assemblée nationale, Moukaram Badarou ; du commandant militaire, colonel Charles Sounouvou.

Le président de l’Assemblée nationale s’est réjoui de constater que les travaux avancent depuis sa dernière visite. Mais ceux-ci doivent prendre fin dans les délais afin que les députés puissent intégrer le nouveau bâtiment en avril ou octobre 2025.

« C’est un défi pour le chef de l’Etat et le président de l’Assemblée nationale que ce bâtiment puisse être intégré avant la fin de cette Législature et du mandat du chef de l’Etat », a insisté Louis Vlavonou.

Le délai sera respecté et n’excédera pas 18 mois conformément au cahier des charges, a rassuré la (SImAU), Maître d’ouvrage délégué, par la voix de Alain Allé Dahoun, représentant le Dg.

D’un coût total de 25 milliards FCFA, la construction du nouveau siège du parlement est un projet inscrit au Programme d’actions du gouvernement. Il comprend un bâtiment principal de 4 étages ; une salle polyvalente ; des bâtiments satellites ; une caserne militaire ; un parking semi-couvert ; et un jardin du Peuple d’une superficie de 3 ha.

La première phase du projet est mise en œuvre par la société China State Construction Engineering Co., Ltd.

Jet Contractors assurera la deuxième phase.

M. M.

20 octobre 2023 par ,