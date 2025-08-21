jeudi, 21 août 2025 -

Présidentielle de 2026

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes de parrainages




Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce mercredi 20 août 2025, à une séance de travail entre responsables de la CENA et députés de la neuvième législature. Il s’agit d’une rencontre au cours de laquelle M. Boucary Abou SOULE ADAM, Directeur général des élections, a exposé aux élus de la Nation les conditions d’opérationnalisation du parrainage, d’une part, et la procédure de délivrance du formulaire, d’autre part. Cette séance, qui s’est tenue en présence du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU, a permis aux députés de poser des préoccupations, lesquelles ont eu droit à des réponses bien précises.

L’honorable David HOUINSA, deuxième secrétaire parlementaire faisant office de modérateur de la séance, a d’abord souhaité remercier les députés pour avoir répondu massivement présent, preuve de l’importance de ladite rencontre. Il a ensuite rappelé que c’est la première fois que cette loi, votée en mars 2024, sera éprouvée et qu’il était nécessaire que la CENA, organe chargé de l’organisation des élections, vienne procéder à cet exercice. À sa suite, Mme Laurentine Adossou Davo, rapporteur de la CENA et représentante du Président Sacca LAFIA empêché, a également pris la parole pour remercier les députés de leur présence. Elle a ensuite présenté les excuses du Président de la CENA, qui n’a pas pu effectuer le déplacement, avant de remettre la parole au Directeur général des élections, principal communicateur de la séance.

Dans son développement, Boucary Abou SOULE ADAM, Directeur général des élections, a mis l’accent sur les conditions de parrainage, le système de parrainage et la procédure de délivrance du formulaire aux élus. Parlant des conditions de parrainage, il a fait savoir qu’elles sont au nombre de deux (02), cumulatives et obligatoires. Premièrement, il s’agit du seuil minimum de parrainage pour valider la candidature du duo. Ce seuil est fixé à 16 % des élus maires et/ou députés, ce qui correspond à 28 députés et/ou maires. Ensuite, il a évoqué l’ancrage géographique des parrains pour valider la candidature du duo. Cette condition exige 3/5 des 24 circonscriptions électorales (CE) législatives, c’est-à-dire que les 28 parrains doivent provenir d’au moins 15 de ces circonscriptions électorales.

Que comprendre du système de parrainage ?

Il est important de rappeler que le parrainage est l’une des conditions de recevabilité des candidatures depuis l’élection présidentielle de 2021. À cet effet, la loi prescrit à la CENA la mise à disposition de chaque élu concerné d’un formulaire nominatif de parrainage. Ce formulaire est individuel et ne peut être cédé à autrui. Il constitue désormais une pièce obligatoire du dossier de candidature aux fonctions de Président ou de Vice-Président de la République. Chaque dossier de candidature doit comporter au moins 28 formulaires de parrainage lors de l’enregistrement, et les parrains doivent provenir d’au moins 15 circonscriptions électorales sur les 24 circonscriptions législatives.

Quid du dispositif d’enregistrement ?

Une base de données nominatives et personnelles des élus est mise en place à la CENA, ainsi qu’une application assurant l’automatisation de la délivrance du formulaire sécurisé de parrainage pour chaque élu. Ainsi, les données personnelles des élus sont collectées et préchargées dans cette base, et un registre de dépôt des signatures des élus est créé.

Pour ce qui est de la procédure de délivrance du formulaire de parrainage, elle est centrée sur deux (02) étapes cruciales, à savoir : l’accueil et le dépôt de signature de l’élu ; et le repérage et l’impression du formulaire de l’élu.

L’accueil et le dépôt de signature encadrent des points tels que : l’accueil devant le portail de la CENA, la vérification de l’identité de l’élu et le recueil de la signature dans le registre.

Le repérage et l’impression du formulaire encadrent, de leur côté, la prise en charge du parrain par un agent de l’équipe de délivrance des formulaires ; la vérification des données personnelles de l’élu à l’écran de l’ordinateur ; l’intégration des données personnelles dans le formulaire ; la vérification par l’élu de l’exactitude de ses données personnelles et enfin l’impression du formulaire nominatif.

Cette séance a été l’occasion pour les députés de comprendre la procédure qui va conduire à la délivrance du formulaire de parrainage. Elle a également permis aux élus du peuple d’exprimer des préoccupations et de formuler des recommandations pour la bonne conduite des élections.
21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




