Les députés examinent le Budget de l’Etat 2026 ce jeudi

L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 04 décembre 2025 en séance plénière au palais des Gouverneurs pour examiner le projet de budget général de l’État, exercice 2026.

Le projet de loi de finances, adopté en conseil des ministres en septembre, fixe le budget de l’État à 3 783,984 milliards de francs CFA, en hausse par rapport aux 3 551,005 milliards votés pour 2025. Cette progression accompagne les ambitions du gouvernement, qui met l’accent sur la transformation économique et le renforcement du capital humain.

Près de 42 % des dépenses seront consacrées aux secteurs sociaux : santé, éducation, nutrition et protection sociale. Plusieurs programmes phares seront financés : extension des cantines scolaires, soutien nutritionnel aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, amélioration de la qualité de l’enseignement ou encore modernisation du système de santé.

Le gouvernement table également sur une croissance de 7,5 % en 2026, portée par l’agriculture, l’industrie, les infrastructures et l’activité portuaire. L’inflation devrait rester contenue autour de 2 %, en dessous du seuil fixé par l’UEMOA.

A l’hémicycle, le vote du budget devrait se dérouler sans tension. Forte de 87 députés, la majorité renforcée par des dissidents du parti Les Démocrates, dispose d’une avance confortable face aux 22 élus de l’opposition radicale. Dans ce contexte, l’adoption du texte apparaît comme une simple formalité.

