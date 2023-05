Les députés désignent pour les parlements régionaux ce lundi

Les députés représentant le Bénin au sein des parlements régionaux et autres institutions seront désignés ce lundi 15 mai 2023.

Les représentants du Bénin au Parlement Panafricain (5 députés) ; au Parlement de la CEDEAO (5 députés) et au Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP- UEMOA) seront connus ce lundi 15 mai 2023 à l’issue de la séance plénière qui se tiendra au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. La désignation se fera selon la configuration politique du parlement (UP-R, BR et Démocrates).

Les députés de la 9è Législature vont élire également leurs pairs au sein Haute Cour de Justice (6 représentants) ; 3 représentants à l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) et 2 représentants à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH).

M. M.

15 mai 2023 par