Les députés de la 10è législature retirent leurs attributs

L’Assemblée nationale du Bénin a entamé les préparatifs en vue de l’entrée en fonction des députés de la 10è législature. À cet effet, une opération d’accueil est organisée pour permettre aux élus de procéder au retrait de leurs attributs parlementaires.

Le retrait des attributs parlementaires pour le compte de la 10è législature de l’Assemblée nationale se fera du lundi 02 au jeudi 05 février 2026, au siège de l’institution à Porto-Novo.

Les députés seront reçus chaque jour selon les plages horaires suivantes : de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Les 109 députés dont 28 femmes élues à l’issue des élections législatives du 11 janvier dernier seront officiellement installés le 08 février 2026, date qui consacrera le lancement de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale.

