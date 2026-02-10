Les députés convoqués pour une plénière ce mardi

Trois jours après leur installation, les députés de la 10e législature se retrouvent ce mardi 10 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, pour une séance plénière consacrée à la mise en place des organes de ladite législature.

Après l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale, 10e législature lors de la session inaugurale du dimanche dernier, les députés retrouvent le chemin de l’hémicycle ce mardi 10 février 2026, pour une séance plénière. Ladite séance selon un communiqué du président Joseph Djogbénou, sera consacrée à l’élection des bureaux des cinq commissions permanentes. Il s’agit de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, la Commission des finances et des échanges, la Commission du plan, de l’équipement et de la production, la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales, et la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Chaque commission compte au moins 13 membres, et est dirigée par un bureau de 05 personnes, avec pour mission notamment, le contrôle de l’action gouvernementale. La séance plénière de ce jour sera également consacrée à la désignation des responsables des groupes parlementaires.

Considérés comme des organes politiques, leur organisation relèvera des deux formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, à savoir l’Union progressiste le Renouveau (UP-R), et le Bloc républicain (BR).

F. A. A.

