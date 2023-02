Les députés convoqués pour mardi prochain

Les députés de la 9è législature retournent à l’Assemblée, mardi 14 février 2023 après la cérémonie d’installation et l’élection des membres du Bureau tenues dimanche 12 février 2023.

Place à l’installation des Commissions et groupes parlementaires après l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée. C’est dans ce cadre que le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a convoqué les députés pour demain mardi 14 février 2023 à 10 heures.

Les Commissions permanentes à mettre en place sont au nombre de cinq (5). Il s"agit de la commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ; la commission des Finances et des Échanges ; la commission du Plan, de l’Équipement et de la Production ; la commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi, et des Affaires sociales et la commission des Relations extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense, et de la Sécurité.

En ce qui concerne les groupes parlementaires, le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé lors de la cérémonie d’installation la constittuion du groupe ’’Les Démocrates’’.

Les autres groupes des députés de l’Union Progressiste et du Bloc Républicain seront connus demain mardi.

