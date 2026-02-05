Les députés Sodjinou et Koussonda confortés par la Cour

La Cour constitutionnelle a validé, jeudi 5 février 2026, l’élection des députés Michel Sodjinou et Adjibadé Moukaram Koussonda, à l’issue de l’examen de plusieurs recours introduits après les élections législatives du 11 janvier dernier.

Saisie de plusieurs recours liés aux élections législatives du 11 janvier, la Cour constitutionnelle a rendu ses décisions à l’issue d’une audience plénière ce jeudi 05 février 2026.

S’agissant de Michel Sodjinou, élu dans la 19ᵉ circonscription électorale, la haute juridiction a déclaré irrecevable le recours introduit par Ousman Gomè Gomè, qui demandait l’invalidation de son siège. Le requérant invoquait un « défaut de confiance », reprochant au député son retrait de parrainage lors de la phase préparatoire de l’élection présidentielle de 2026, un acte qu’il estimait préjudiciable à son parti politique. La Cour n’a pas retenu ces griefs et a mis fin à la procédure sans examiner le fond du dossier.

Michel Sodjinou, élu sous la bannière de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) est député démissionnaire du parti d’opposition Les Démocrates (LD).

Dans le second recours, introduit par Olorounto Samuel Chainou, assisté de son conseil, la Cour a jugé recevable la contestation de l’élection d’Adjibadé Moukaram Koussonda, élu dans la 22ᵉ circonscription électorale. Après examen, elle a toutefois rejeté la demande d’invalidation, estimant que le scrutin s’était déroulé conformément aux règles en vigueur et que l’élection était régulière.

En conséquence, les deux députés sont définitivement confirmés et prendront fonction le dimanche 8 février 2026, date d’installation des 109 élus de la 10ᵉ législature.

M. M.

5 février 2026 par