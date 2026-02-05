jeudi, 5 février 2026 -

788 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Contentieux des législatives au Bénin

Les députés Sodjinou et Koussonda confortés par la Cour




La Cour constitutionnelle a validé, jeudi 5 février 2026, l’élection des députés Michel Sodjinou et Adjibadé Moukaram Koussonda, à l’issue de l’examen de plusieurs recours introduits après les élections législatives du 11 janvier dernier.

Saisie de plusieurs recours liés aux élections législatives du 11 janvier, la Cour constitutionnelle a rendu ses décisions à l’issue d’une audience plénière ce jeudi 05 février 2026.

S’agissant de Michel Sodjinou, élu dans la 19ᵉ circonscription électorale, la haute juridiction a déclaré irrecevable le recours introduit par Ousman Gomè Gomè, qui demandait l’invalidation de son siège. Le requérant invoquait un « défaut de confiance », reprochant au député son retrait de parrainage lors de la phase préparatoire de l’élection présidentielle de 2026, un acte qu’il estimait préjudiciable à son parti politique. La Cour n’a pas retenu ces griefs et a mis fin à la procédure sans examiner le fond du dossier.
Michel Sodjinou, élu sous la bannière de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) est député démissionnaire du parti d’opposition Les Démocrates (LD).

Dans le second recours, introduit par Olorounto Samuel Chainou, assisté de son conseil, la Cour a jugé recevable la contestation de l’élection d’Adjibadé Moukaram Koussonda, élu dans la 22ᵉ circonscription électorale. Après examen, elle a toutefois rejeté la demande d’invalidation, estimant que le scrutin s’était déroulé conformément aux règles en vigueur et que l’élection était régulière.

En conséquence, les deux députés sont définitivement confirmés et prendront fonction le dimanche 8 février 2026, date d’installation des 109 élus de la 10ᵉ législature.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 février 2026 par Marc Mensah




Le Parlement rend hommage aux anciens présidents Amoussou, Idji et Nago


5 février 2026 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale a rendu hommage, jeudi 5 février 2026, à trois de (…)
Lire la suite

Le Bénin renforce la coopération avec les Emirats, Qatar et Arabie saoudite


5 février 2026 par Ignace B. Fanou
Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin a (…)
Lire la suite

Le mea culpa de Bertin Koovi après sa suspension du BR


5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Suspendu par le Bloc Républicain (BR) après des propos jugés (…)
Lire la suite

4 piliers pour le Bénin de demain


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président Patrice Talon a procédé, mardi 3 février 2026, au (…)
Lire la suite

La HAAC ouvre l’accréditation des journalistes étrangers pour la (…)


4 février 2026 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Lire la suite

2 nominations au ministère de la Santé


4 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 4 février 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Voici l’agenda d’accueil des députés et leurs suppléants


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale du Bénin a publié le (…)
Lire la suite

Les députés de la 10è législature retirent leurs attributs


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a entamé les préparatifs en vue de (…)
Lire la suite

Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Malgré ses faibles scores lors des élections législatives et communales (…)
Lire la suite

Alassane Tigri interpellé dans le dossier Coup d’Etat déjoué


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vice-président du parti Les Démocrates (LD), Alassane Tigri, frère (…)
Lire la suite

Les attentes des Béninois pour la 10ᵉ législature


28 janvier 2026 par Marc Mensah
À quelques jours de l’installation de la 10ᵉ législature de l’Assemblée (…)
Lire la suite

La commune lacustre Sô-Ava reste fidèle à l’UP-R


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Dans la commune lacustre de So-Ava, l’UP-R maintient sa position de (…)
Lire la suite

L’UP-R rafle 30 sièges à Abomey-Calavi


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’instar de la dernière mandature de la décentralisation, le prochain (…)
Lire la suite

Voici les 38 communes où le BR s’impose


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bloc Républicain (BR) prend le contrôle de 38 communes sur les 77 (…)
Lire la suite

Voici les 39 communes contrôlées par l’UP-R


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, ce mardi (…)
Lire la suite

39 mairies pour l’UP-R contre 38 pour le BR


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), majoritaire au terme (…)
Lire la suite

Le parti UP-R a fait des percées à Cotonou


27 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La CENA a publié mardi dernier les résultats des élections communales (…)
Lire la suite

Le BR perd la municipalité de Bohicon


27 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le prochain Conseil communal de la mairie de Bohicon, dans le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires