Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti

Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, mardi 28 octobre 2025, un message au duo candidat conduit par le Ministre Romuald Wadagni pour l’élection présidentielle de 2026

« Le processus électoral vient de passer un cap qui consacre définitivement l’élimination du duo de notre parti », ont reconnu les députés membres du parti d’opposition Les Démocrates.

Dans la déclaration lue ce 28 octobre 2025 par l’ancien député Yves Patrick Djivo, les six députés ont évoqué « les dysfonctionnements internes et les guerres de leadership » qui ont fragilisé leur camp.

Les parlementaires ont également adressé un message de responsabilité au duo conduit par le ministre d’État Romuald Wadagni, favori du scrutin. Ils l’ont invité à « conduire le destin du pays durant les cinq prochaines années » avec un sens aigu de la justice sociale et du bien commun.

« Nous souhaitons que le processus en cours aille à son terme dans la paix et la concorde, et que le duo en tête ne perde pas de vue les attentes sociales du plus grand nombre », ont indiqué Chantale Adjovi, Elise Aïhe, Do-Rego Léansou, Joël Godonou, Denise Houmènou, et Akim Radji.

M. M.

28 octobre 2025 par , ,