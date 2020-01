Les demandes d’attestations et diplômes démarrent jeudi

Les candidats admis aux examens nationaux de Licence et de Master sessions, 2017, 2018 et 2019 peuvent à partir du jeudi 16 janvier 2020 procéder au dépôt des demandes d’attestations et de diplômes. Selon le communiqué du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladekan en date du 14 janvier 2020, les demandes se feront par mail à l’adresse delivrance.decmesrs@gouv.bj.

Les conditions à remplir peuvent être consultées sur le site www.decsupbenin.bj.

Akpédjé AYOSSO

