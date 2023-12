Les décorations de Noël à la Maison-Blanche évoquent « magie, émerveillement et joie »

La Maison-Blanche se pare de ses plus beaux atours à l’approche des fêtes de fin d’année, pour le plus grand plaisir des 100 000 personnes qui viendront la visiter.

Les somptueuses décorations comprennent 300 bougies, 4 564 mètres de ruban, 22 100 cloches, 33 892 ornements et 142 425 lumières de Noël. Et c’est sans parler des 98 sapins dans la résidence et les jardins ainsi que des compositions florales, des guirlandes et des couronnes.

Plus de 300 bénévoles venus de tout le pays ont apporté leur concours pour décorer la Maison-Blanche et faire ressortir « la magie, l’émerveillement et la joie » que ressentent les enfants pendant les fêtes de fin d’année, notent le président Biden et la Première dame Jill Biden dans un communiqué.

« C’est un temps où chacun de nos sens s’éveille en nous — quand on hume l’arôme de nos recettes préférées, qu’on entend la voix chaleureuse d’un ami cher, qu’on admire le scintillement des lumières et des décorations, qu’on savoure bonbons et friandises, et qu’on ressent le calme et la force de la foi », ajoutent-ils.

Quelques photos à découvrir :

Les sapins de Noël qui ornent la Maison-Blanche reflètent la vie du pays. Sur l’un d’entre eux, des ornements artisanaux célèbrent les États et territoires américains. Un autre, sur lequel sont accrochées des étoiles dorées, est un hommage aux membres des forces armées américaines tombés au combat et à leurs familles. La ménorah de la Maison-Blanche est fabriquée à partir de poutres en bois récupérées lors des rénovations de la Maison-Blanche des temps passés.

La scène festive comprend une confiserie, la statue comestible d’un casse-noisettes, des gâteaux et diverses sucreries. Un rouleau à pâtisserie, un pot mesureur et un robot pâtissier suggèrent que d’autres friandises peuvent être confectionnées à tout moment.

Tradition oblige, les décorations ne seraient pas complètes sans la réplique en pain d’épices de la Maison-Blanche. Cette année, celle-ci a été confectionnée avec 13,6 kg de chocolat, 40 feuilles de pâte, 22,6 kg de glaçage royal et 40,8 kg de pastillage.

Et à chaque année, son thème. Pour 2023, c’est un poème de Clement Clarke Moore, bien connu des petits Américains sous le nom de « Twas the night before Christmas », qui est mis à l’honneur. Le célèbre dernier vers du poème, officiellement intitulé « A Visit from St. Nicholas », est gravé sur la toile de fond de la maison en pain d’épices, au clair de lune : « Joyeux Noël à tous, et à tous, une bonne nuit ! »

Des figurines de taille réelle représentant Commander, le chien des Biden, et Willow, leur chat, accueillent les visiteurs dans le salon bleu où le président reçoit traditionnellement ses invités. Le lustre de la pièce a été retiré pour laisser place au sapin de Noël officiel de la Maison-Blanche, un arbre de 5,60 mètres de haut, autour duquel circule un train de voyageurs miniature.

Des rennes minutieusement confectionnés en papier mâché, tirant le traîneau du Père Noël, apportent une touche féérique digne d’un conte pour enfants au hall d’entrée (Grand Foyer) de la Maison-Blanche. De chaque côté d’une porte sont installées la figurine d’une ballerine représentant la fée Dragée, à gauche, et celle d’une souris nichée dans une chaussette de Noël, à droite. Des étoiles dorées suspendues au plafond complètent ce tableau parfait de la magie des fêtes.

Source : https://share.america.gov/fr/les-decorations-de-noel-de-la-maison-blanche-evoquent-magie-emerveillement-et-joie/?utm_source=cision&utm_medium=referral

23 décembre 2023 par ,