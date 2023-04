Les déclarations de l’ex ministre Quenum à la passation de charge

L’ex ministre de la justice Sévérin Quenum a passé le témoin au nouveau Garde des Sceaux Yvon Détchénou, mardi 18 avril 2023. Voici les mots de l’ex ministre à l’occasion de la passation de charge.

« Il est des souhaits que l’on formule quelques fois par convenance. (…) Et souvent sans grande conviction. Et puis lorsqu’ils se réalisent, on est surpris et on se découvre en train d’avoir une prophétie heureuse pour soi. Je suis rentré ici il y a 5 ans environ avocat, j’en sors tel quel, avec la même foi et la même conviction. », a indiqué Sévérin Quenum, l’ex Garde des Sceaux à la cérémonie de passation de charge, mardi 18 avril 2023.

L’ex ministre a adressé ses remerciements à l’endroit des « membres du comité des directeurs pour ce compagnonnage fécond qui m’a permis à moi aussi d’écrire quelques pages en lettre d’or dans l’œuvre réformatrice entreprise depuis 2016 ».

L’avocat Me Yvon Détchénou est le Garde des Sceaux entrant. Il a été nommé, lundi 17 avril 2023, à la suite du remaniement ministériel du gouvernement du président Patrice Talon.

