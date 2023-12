Les décisions prises par la CEDEAO sur la crise au Niger

La 64e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO s’est tenue ce dimanche 10 décembre 2023 à Abuja au Nigéria. Les dirigeants se sont penchés sur la situation politique au Niger.

L’évolution de la situation politique au Niger a été analysée par la CEDEAO. Lors de son sommet ce dimanche, la Conférence a déploré le maintien en détention du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de ses collaborateurs par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le manque d’engagement de la part du CNSP à rétablir l’ordre constitutionnel.

Elle demande au CNSP de procéder à la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum. Les dirigeants ont aussi décidé de mettre en place un Comité des Chefs d’État composé de S.E. Faure Gnassingbé, Président de la République Togolaise, S.E. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, et de Représentants du Président de la République fédérale du Nigeria et du Président de la République du Bénin pour engager le dialogue avec le CNSP et les autres parties prenantes nigériennes, en vue de convenir d’une feuille de route pour une transition de courte durée. Il s’agira aussi de mettre en place des organes de transition, et de faciliter la création d’un mécanisme de suivi et évaluation de la transition, en vue du rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel.

Sur la base des résultats des discussions du Comité des Chefs d’État avec le CNSP, la Conférence pourra envisager un assouplissement progressif des sanctions imposées au Niger.

11 décembre 2023 par ,