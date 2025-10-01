mercredi, 1er octobre 2025 -

783 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Enseignement supérieur au Bénin

Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes à la DEC/MESRS




La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DEC/MESRS) porte à la connaissance des usagers les dates concernant les dépôts des dossiers physiques et demandes d’actes de délivrance des attestations et diplômes. Cette annonce a été faite lundi 29 septembre 2025, à travers un communiqué.

La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DEC/MESRS) informe les usagers que les dépôts des dossiers physiques ainsi que les demandes d’actes de délivrance des attestations et diplômes démarrent lundi 29 septembre 2025.
Ces différentes prestations se dérouleront sur son site à Porto-Novo selon les horaires suivantes : Lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures : Séances de délivrance des attestations et diplômes ; et Vendredi de 8 heures à 12 heures : Dépôts des dossiers physiques et demandes d’acte.

Marina HOUENOU(Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Félicien AVLESSI, nommé à la Commission académique de Sème City


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres de la Commission académique de Sèmè City ont été nommés, le (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Les bénéficiaires de bourses pleines à l’UP


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des étudiants bénéficiaires de bourses pleines à l’Université de (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Liste des AME du secondaire déployés dans l’Alibori


12 septembre 2025 par Marc Mensah
769 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mis à disposition (…)
Lire la suite

1062 AME déployés dans l’Atacora au titre de 2025-2026


12 septembre 2025 par Marc Mensah
1062 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mutés dans le (…)
Lire la suite

Liste des AME déployés dans l’Atlantique


12 septembre 2025 par Marc Mensah
2957 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été déployés au niveau (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires