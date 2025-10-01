Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes à la DEC/MESRS

La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DEC/MESRS) porte à la connaissance des usagers les dates concernant les dépôts des dossiers physiques et demandes d’actes de délivrance des attestations et diplômes. Cette annonce a été faite lundi 29 septembre 2025, à travers un communiqué.

Ces différentes prestations se dérouleront sur son site à Porto-Novo selon les horaires suivantes : Lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures : Séances de délivrance des attestations et diplômes ; et Vendredi de 8 heures à 12 heures : Dépôts des dossiers physiques et demandes d’acte.

Marina HOUENOU(Stag)

