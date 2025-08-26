mardi, 26 août 2025 -

Education au Bénin

Les dates clés de l’année scolaire 2025-2026




Le gouvernement à travers le ministère des enseignements maternel et primaire et le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, a publié le calendrier scolaire de l’année 2025-2026. Découvrez ici les dates clés.

 Rentrée des classes : lundi 15 septembre 2025
 Congés des fêtes de Noël et du nouvel an : du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026
 Congés de détente : du 20 février au 1er mars 2026
 Congés de fin du 2ᵉ trimestre : du 1er au 15 avril 2026
 Grandes vacances : du 26 juin au 13 septembre 2026.

26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




