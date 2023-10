Les cours empêchés à l’EPP Sèkandji Allanmadossi

Pas de cours, pas d’activités sportives à l’École Primaire Publique (EPP) Sèkandji Allanmadossi dans la commune de Sèmè-Podji.

Les salles de classe et la cour de l’École Primaire Publique (EPP) Sèkandji Allanmadossi sont envahies par l’eau, selon un constat fait samedi 7 octobre 2023 par Crystal news.

Il est difficile aux apprenants de cette école de la Région pédagogique 34 de suivre les cours. Impossible de faire les activités sportives, selon les témoignages des élèves.

Les élèves du Groupe C sont les plus touchés par cette situation.

Le calvaire des apprenants dure depuis des années. Mais à la rentrée scolaire 2023-2024, la difficulté des apprenants de l’École Primaire Publique (EPP) Sèkandji Allanmadossi s’est accentuée avec les récentes pluies.

Les apprenants de l’école ainsi que leurs parents par la voix du Bureau de l’Association des parents d’élèves (APE) appellent les autorités notamment celles de la commune à voler au secours des élèves.

M. M.

9 octobre 2023 par