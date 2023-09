Les couleurs au ‘’Consommons Local Tour 3’’ dès le 2 octobre

Le ‘’Consommons Local Tour’’ organisé depuis 2021 en droite ligne avec l’initiative des ministres en charge du commerce de l’UEMOA démarre sa 3è édition le 2 octobre 2023. Les activités au programme de la Tournée internationale de valorisation des produits et services locaux made ‘’In Africa’’ ont été dévoilées. C’est à travers une conférence de presse tenue vendredi 15 septembre 2023 au Novotel hôtel de Cotonou.

La 3è édition du Consommons Local Tour démarre le 02 octobre prochain. Cette tournée internationale qui « présente, valorise et sensibilise sur » les produits et services locaux se déroulera sous le thème ‘’ Le numérique au service du développement des entreprises locales africaines’’.

‘’Consommons Local Tour’’, s’inscrit dans le cadre de l’initiative des ministres de l’UEMOA en charge du commerce décrétant Octobre comme le mois du Consommons local. ‘’Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons’’ est le leitmotiv de l’initiative démarrée depuis 2021, selon Faridatou Mondukpè Yèkini, la promotrice.

Pour l’édition 2023, des expositions-vente à Azalaï hôtel, au Golden Tulip hôtel et au Novotel hôtel ; des visites d’entreprises, une Soirée de gala sont au programme. « Nous avons le Salon de l’entrepreneur local, un cadre qui rassemble producteurs, consommateurs et futurs entrepreneurs », a indiqué la promotrice. L’objectif du Salon est de fédérer les actions de valorisation des produits locaux.

Consommons Local Tour 3 ne se déroulera pas seulement au Bénin (du 02 au 20 septembre). Expositions-ventes et rencontre B to B entre entrepreneurs locaux et internationaux seront organisées au Togo et au Sénégal (du 21 au 31 septembre).

Des acteurs de la promotion de produits locaux reconnaissent l’impact de l’initiative et ont lancé un appel au public.

« Nous voulons (…) appeler tous ceux qui sont producteurs locaux en Afrique, acteurs de la promotion des produits locaux, peu importe les chaînes de valeur sur lesquelles ils agissent, à se rallier à cette activité-là », a indiqué Caleb Kpoviessi, Directeur général de Label Group. L’accent sera mis sur la qualité des produits, des prix compétitifs et des emballages de qualité lors du déroulement du Consommons Local Tour 3. Des critères déterminants dans le choix du consommateur.

« Les producteurs auront l’opportunité d’être sensibilisés sur les différentes actions, les différentes stratégies qu’il faut mettre en place afin que leurs produits puissent être compétitifs », a-t-il indiqué.

« (…) Tous les entrepreneurs qu’ils aient un produit ou un service ou un talent, (…) sont invités à prendre part à cette activité en s’offrant un stand », a exhorté Enoch Hounkpè, promoteur de Wangnigni 229.

Enoch Hounkpè invite la population à venir faire un achat conséquent pour soutenir l’initiative ou venir découvrir des produits locaux innovants. L’« initiative Consommons Local Tour qui est déjà à sa 3è édition nous interpelle nous tous » a-t-il indiqué tout en invitant à ne plus préférer les produits venus d’ailleurs au détriment de ceux locaux. « Le tissu économique est désarticulé du simple fait que le Béninois, l’Africain ne se nourrit pas à partir de ses valeurs, ne se soigne pas à la manière africaine, ne se nourrit pas des produits qu’il produit », a déploré le promoteur de Wangnigni 229.

+229 95229292 est le numéro mis à disposition pour les réservations de stand sur le Consommons Local Tour 3.

Marc MENSAH

15 septembre 2023 par ,