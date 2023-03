Fosses communes pour les corps abandonnés dans les morgues

Les personnes ayant déposé les dépouilles mortelles de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues sont invitées à procéder à leur retrait dans un délai de 15 jours. L’annonce a été faite à travers un communiqué conjoint en date du 15 mars signé par les ministres de la Santé, Benjamin Hounkpatin et de la Justice, Séverin Quenum.

Des corps sont abandonnés depuis plusieurs mois dans les morgues des formations sanitaires publiques et privées du Bénin. Selon le communiqué conjoint « cette situation entraîne l’engorgement de celles-ci dont les capacités d’accueil sont totalement dépassées, mettant ainsi à mal les conditions d’hygiène et de conservation des corps, le tout, en violation des normes et standards requis en la matière ».

Les ministres Benjamin Hounkpatin et Séverin Quenum invitent toutes les personnes ayant déposé des dépouilles mortelles de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues depuis de longues dates à procéder à leur retrait dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de la publication du communiqué.

Les ministres informent que des « instructions idoines ont été données aux parquets près les tribunaux de première instance territorialement compétents de faire procéder, après le 15 avril 2023, à l’inhumation de tous les corps ainsi laissés à l’abandon ».

Akpédjé Ayosso

