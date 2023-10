Les consommateurs apprécient les produits locaux

La première édition de l’initiative ‘’Spéciales dégustations produits locaux’’ se poursuit à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin. Ce jeudi 12 octobre 2023, les participants ont dégusté les produits locaux d’une dizaine de promoteurs dans le jardin de la CCI Bénin.

Tous les jeudis du mois d’octobre, la CCI Bénin organise des spéciales dégustations de produits locaux. Cette initiative de l’institution consulaire en ce mois d’octobre dédié à la promotion des produits locaux au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a pour objectif de permettre au public de découvrir et de valoriser le Made in Bénin. Les participants ont dégusté une variété de produits tels que le riz, les jus de fruits, des liqueurs, des pains au manioc etc. « On a l’impression qu’il n’y a pas de riz de bonne qualité au Bénin alors que ce n’est pas le cas. Dès à présent, tous les Béninois peuvent consommer le riz local », a affirmé Monique Dossouvi, promotrice de Moonri, riz blanc local produit au Bénin.

Pour la promotrice des jus de canne à sucre, Alide Zounvehou, la séance de dégustation permet de donner plus de visibilité aux produits ’’Made in Bénin’’. « C’est une très belle initiative de la CCI Bénin pour accompagner les entrepreneurs », s’est-elle réjouie.

Finesse Tonadji a fait découvrir aux invités ces jus de fruits Ifè à base d’ananas, de Corossol, de carotte etc. « Nous sommes fiers de ce que nous faisons. C’est une occasion de faire connaitre nos produits et inviter la population à les adopter. Merci à la CCI Bénin », a confié la promotrice des jus de fruits Ifè.

À en croire la représentante de l’entreprise ‘’Panier d’Anna’’ qui propose des légumes et fruits locaux, il est désormais possible de manger sain et équilibré en adoptant les produits ’’Made in Bénin’’. « Je remercie la CCI Bénin de nous avoir donné cette opportunité de nous faire connaître. J’espère que nos frères béninois comprendront que nous avons tout au Bénin », a affirmé Floriane Avanon.

Les participants à cette séance de dégustation ont apprécié la qualité des produits. « Je suis agréablement surprise. (…) J’ai vu beaucoup de produits naturels », a indiqué Elena Delis-Tella, ingénieure électricienne. Elle a félicité la CCI Bénin pour l’organisation des séances de dégustation.

Selon l’entrepreneur agricole, Laourou Cédric, les entrepreneurs béninois ont de très bonnes idées.

« C’est une très bonne initiative de la CCI Bénin qui permet de voir et d’apprécier ce qui se fait au Bénin », a-t-il déclaré.

Séduit par les produits proposés par les entreprises, le promoteur de l’agence de tourisme ‘’Letouriste.BJ’’ a souligné la nécessité de faire davantage la promotion autour des produits ’’Made in Bénin’’. Pour lui, les actions de promotion et de valorisation des produits locaux ne doivent pas être limitées au mois d’octobre. Rendez-vous les jeudis 18 et 26 octobre 2023 à la CCI BÉNIN pour la poursuite la promotion des produits locaux de qualité.

Akpédjé Ayosso

