Les conseils communaux du Zou installés les 14 et 15 février

Les conseillers communaux du département du Zou, élus au terme de des élections communales du 11 janvier 2026, seront installés les 14 et 15 février 2026. préfet du Zou.

Les préfets des départements entament l’installation des conseils communaux. Et ce, conformément aux dispositions de l’article 192 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

Dans le département du Zou, ces conseils seront installés les 14 et 15 février 2026. L’annonce a été faite par le préfet, Daniel Valère Setonnougbo, à travers une note. Selon la programmation, les conseils communaux des communes de Ouinhi, Zagnanado, Covè, Za-Kpota, Bohicon, Zogbodomey, et de Djidja seront installés samedi 14 février.

Quant aux conseils communaux d’Abomey et d’Agbangnizoun, ils seront installés dimanche 15 février 2026.

Cette programmation selon la note du préfet, est susceptible de réaménagement.

