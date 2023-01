Les confessions religieuses observent un jeûne collectif ce vendredi

Le déroulement dans un climat de paix du scrutin législatif du dimanche 08 janvier prochain préoccupe les confessions religieuses. Elles organisent ce vendredi 06 janvier 2023, une journée de jeûne collectif.

Les différentes confessions religieuses au Bénin entendent jouer leur partition pour une élection législative apaisée. Elles organisent à cet effet, une journée collective de jeûne et de prières ce vendredi 06 janvier 2023.

Cette action des communautés religieuses s’inscrit dans le cadre des résolutions prises lors d’une conférence de presse animée le 24 décembre 2022 au siège de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Au cours de ces assises, les confessions religieuses avaient défini un programme commun de recueillement, de jeûnes, de prières et d’offices religieux. Selon le communiqué final lu par le Père Nathanaël SOEDE, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, les confessions religieuses au Bénin avaient décidé d’adresser non seulement aux fidèles dans les églises, mais aussi aux acteurs politiques et aux gouvernants, des messages de paix, de cohésion sociale et d’exhortation à des comportements de vivre-ensemble. Ceci, dans le but d’appeler les uns et les autres à la culture de la paix afin que le scrutin du 8 janvier prochain se déroule dans une ambiance de fraternité, de convivialité, de promotion constante de la culture du vivre-ensemble et de démocratie participative connues au pays.

