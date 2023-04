Les conditions de l’IVG fixées par décret

Le décret fixant les conditions d’interruption volontaire de grossesse (IVG) au Bénin ont été adoptés en Conseil des ministres, mercredi 12 avril 2023.

L’IVG ne peut se pratiquer que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité et dans les formations sanitaires publiques ou privées. Les dernières doivent disposer d’un agrément spécifique délivré par le ministre chargé de la Santé. Tous les établissements de santé doivent remplir les conditions techniques exigées, assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l’intervention, selon le décret d’application de la Loi No 2021-12 modifiant et complétant la loi No 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin.

Le décret adopté en Conseil des ministres, mercredi 12 avril 2023, indique qu’« il prescrit le secret professionnel pour tout intervenant dans le traitement des demandes et garantit la clause de conscience à ceux dont les convictions religieuses ou philosophiques les empêchent d’y prendre part ».

« Par ailleurs, les risques particuliers associés à chaque procédure abortive doivent être exposés à la patiente quelle que soit la cause de la sollicitation de l’IVG, de même que son consentement libre, éclairé et renouvelé doit être requis », précise le décret.

