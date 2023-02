Les compositions probables de Algérie vs Sénégal en finale

La finale de la 7e Edition du CHAN 2023 en Algérie a lieu ce samedi 04 février 2023. Qui succédera au Maroc entre le pays hôte, l’Algérie, et le Sénégal ?

Alors que ce vendredi, Madagascar a remporté la médaille en bronze en s’offrant la 3e place de la compétition, l’Algérie et le Sénégal s’apprêtent à se mesurer en finale du CHAN. Les Fennecs sont partis favoris en ayant comme atouts leur statut de pays organisateur et du grand nombre de supporters algériens qui seront au Nelson Mandela Stadium Baraki ce soir.

Mais en attendant, les compositions probables de la finale sont ici :

Algérie : Guendouz – Belkhiter, Belaid, Abdelaoui, Laouafi – Mrezigue, Draoui – Lahmri, Kendouci, Meziane – Mahious.

Sénégal : Pape Sy – M. Sané, C. Ndiaye, O. Diouf C. Sidibé – O. Kané, L. Camara – M. Mbaye, M. Ndiaye, P. Diallo – C. Diouf.

Josué SOSSOU

