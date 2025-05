Les communes relancent la lutte contre les microfinances illégales

Le Réseau des maires pour l’assainissement du secteur de la microfinance a lancé ses activités de l’année 2025 lors d’une session tenue, vendredi 02 mai 2025, à la mairie de Ouidah. Une rencontre tenue en présence des directeurs généraux de l’ANSSFD, du FNM et du conseiller technique à la microfinance de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance.

Face à la prolifération de structures de microfinance illégales, les maires veulent jouer pleinement leur rôle. C’est dans cette perspective que s’est tenue la première session de l’année 2025 du Réseau des maires pour l’assainissement du secteur de la microfinance le vendredi 02 mai dernier. Dans son mot d’ouverture, le maire de Ouidah et président du réseau, Mawugnon Christian Houetchenou, a rappelé les enjeux.

« Lors de la mise en place de ce réseau, nous avions convenu d’apporter notre soutien au gouvernement à travers l’ANSSFD, qui a rencontré beaucoup de difficultés », a-t-il souligné. « Nous étions les premiers soldats au front puisque, en tant que chefs de collectivités locales, c’est vers nous que les populations se tournent… et parfois, c’est contre nous que cela se retourne », a-t-il ajouté en référence à la nécessaire implication des maires.

Pour lui, cette session du 2 mai est l’occasion de poser les bases de l’action à venir. « Cela nous permettra, pour les 8 mois qui restent dans l’année, de mener des actions fortes qui permettront d’apporter notre pierre à la construction de cet édifice qu’est le secteur de la microfinance ».

Dans ce sens, le Directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), Phillipe Dahoui, a souligné le rôle de l’ANSSFD dans la lutte. « Nous devons nous faire le devoir de vous apporter des compléments d’information et être aptes à vous apporter également toutes les clarifications nécessaires parce que c’est vous qui êtes au contact de la population », a-t-il déclaré. Le DG ANSSFD a ajouté que cette session constituait une occasion pour recueillir les recommandations des élus afin d’améliorer l’action et la stratégie de l’agence. « Encore une fois, merci d’avoir accepté spontanément de répondre à cette première session, qui ne traduit que votre volonté, également votre détermination dans l’accompagnement du secteur de la microfinance, qui est quand même un facteur social et financier », a indiqué Phillipe Dahoui.

L’ordre du jour a permis d’examiner la mise en œuvre du plan de travail 2025, le niveau d’exécution du programme de microcrédits, la carte actualisée des points de services SFD au 31 décembre 2024, ainsi que la validation du plan d’accompagnement des stratégies d’assainissement.

La session s’est achevée par l’adoption à l’unanimité de la feuille de route 2025 du Réseau.

M. M.

3 mai 2025 par ,