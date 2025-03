Les commissionnaires en douane sans agrément menacés d’exclusion

A partir du 21 avril 2025, tout Commissionnaire en douane exerçant sans agrément au Port autonome de Cotonou (PAC), sera exclu de la plateforme portuaire. Le directeur de l’administration et des finances du PAC informe les acteurs concernés à travers un communiqué publié le vendredi 27 mars 2025.

Après plusieurs mises en demeure, l’administration portuaire prend des mesures draconiennes pour obliger les commissionnaires en douane exerçant sans agrément à régulariser leur situation et ce, avant le 21 avril 2025. Après cette date, toute structure non conforme sera exclue du port et privée de toute prestation du PAC. Les commissionnaires en douane sans agrément verront leur accès à la plateforme portuaire strictement interdit, et ne pourront plus bénéficier des services du PAC, prévient l’administration du port.

Cette mesure vise à assainir le secteur portuaire, à garantir la régularité des opérations et à renforcer la transparence et l’efficacité des opérations douanières au port de Cotonou.

Après le 21 avril, aucune dérogation ne sera accordée, a insisté le directeur de l’administration et des finances du PAC, Mahafouss Osséni.

Cet ultimatum aux commissionnaires en douane exerçant sans agrément intervient après plusieurs notes circulaires. Une première en date du 14 février 2024, leur imposait l’obtention d’un agrément valide pour toute activité sur la plateforme portuaire. Une seconde note, publiée le 12 avril 2024, leur accordait une prorogation, laissant un délai supplémentaire pour la mise en conformité.

F. A. A.

