mercredi, 17 septembre 2025 -

460 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Délocalisation dès janvier 2026

Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa




Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président Patrice Talon depuis 2018 entre dans sa phase décisive en janvier 2025. Mais à trois mois de l’échéance, force est de constater que les commerçants bien que ravis de cette initiative ont néanmoins quelques inquiétudes.

Le calendrier de déménagement du marché Dantokpa est officiellement connu. L’Agence Nationale de Gestion des Marchés Modernes (ANaGeM) a entamé une série de concertations avec les acteurs concernés pour assurer une réussite du processus de déménagement. Plusieurs sites ont été construits afin d’accueillir les marchands dans tous les secteurs d’activités. Le pôle commercial Général Mathieu KEREKOU (GMK) situé près du stade de l’amitié va accueillir quatre filières (textiles, maroquinerie, cosmétiques et bijouterie).
Le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué (marché de gros d’Akassato) installé sur 168 hectares comprend six entrepôts secs et deux frigorifiques. Le marché de gros est destiné aux grossistes (céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs, ...etc.).

Au marché Dantokpa, plusieurs marchands sont ravis de cette initiative de déménagement. « J’ai vu les plans du site du stade de l’amitié, ça donne envie. Si les espaces sont bien repartis, ça sera mieux qu’ici. Et puis, un marché propre et moderne peut attirer de nouveaux clients. Je pense que c’est une chance », déclare Nadège Nouatin, vendeuse de bijoux à Dantokpa.

Pour Nassiratou vendeuse grossiste depuis plus de 10 ans au marché Dantokpa, « les conditions ici sont vraiment pénibles, surtout en période de pluie ». « Si les nouveaux sites sont bien construits et accessibles, ça nous aidera à vendre dans de meilleurs conditions », ajoute-t-elle. Selon une commerçante du marché sous anonymat, Dantokpa est devenu exigüe pour ses usagers. « Si les autorités nous accompagnent bien, je pense que c’est une bonne évolution. On ne peut pas rester éternellement dans l’ancien », a-t-elle relevé.

Malgré l’accompagnement de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés Modernes, certains marchands se posent encore des questions. « On nous dit qu’il y a des boutiques, mais à quel prix ? Est-ce que nous les petits revendeurs, nous pourront nous en sortir, avec ce qu’il faut payer ? Je ne suis pas contre le déménagement, mais il faut qu’il soit bien expliqué et équitable » , confie Monique Lélayé, jeune revendeuse de vivres au marché Dantokpa.

Le favoritisme dans l’attribution des places est aussi craint par plusieurs marchands. « Ma mère vend à Dantokpa depuis plus de 30 ans. C’est moi qui gère désormais sa boutique. Si on doit aller ailleurs, il faut qu’on comprenne réellement ce qui nous attend. J’ai peur qu’on favorise certains et qu’on oublie d’autres », affirme Nadia, fille d’une grossiste de céréales.

Nombreux parmi ces commerçants s’inquiètent pour le développement de leurs activités dans ces nouveaux endroits. « Ils ont dit qu’on va déménager après les fêtes de fin d’année. Mais est-ce que tout sera prêt ? Moi j’ai au moins trois boutiques dans ce marché, est-ce que des places seront attribuées à le monde ? Je suis pour le projet, mais il faut bien faire les choses, que tout le monde soit pris en compte », souhaite une vendeuse cosmétique sous anonymat.

« Tant qu’on peut vendre, je m’adapte. Que ce soit ici ou ailleurs, l’important c’est que les clients puissent nous retrouver facilement », affirme avec Léa, vendeuse de chaussures et de sacs.

Le transfert des marchands vers les nouvelles infrastructures débutera le 5 janvier 2026. Ce projet du gouvernement béninois s’inscrit dans une stratégie nationale de modernisation des infrastructures marchandes du pays. Malgré les inquiétudes, les marchands espèrent un bon déroulement pour ce transfert de Dantokpa qui pourrait être très bénéfique pour le développement économique du pays.

Maazatou Amadou (Stag)

Le marché de gros d’Akassato

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Lire la suite

11 nouveaux hôpitaux pour des pôles de soins spécialisés dans 9 villes


17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les décisions prises en Conseil des ministres


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu mercredi 17 septembre 2025, la session ordinaire (…)
Lire la suite

La gratuite du CIP et de l’acte de naissance prorogée au 19 septembre


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les populations au Bénin ont encore la possibilité de se faire délivrer (…)
Lire la suite

Candidats à la présidentielle 2026, voici les impôts à payer


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les potentiels candidats à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin (…)
Lire la suite

Rufino d’Almeida boucle la boucle à la CENA


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de franchir (…)
Lire la suite

La nouvelle loi organique sur la Cour constitutionnelle promulguée


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a promulgué, le 25 juillet 2025, la nouvelle (…)
Lire la suite

Deux gagnants du Quinté+ reçoivent près de 30 millions F de la LNB


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Loterie Nationale du Bénin (LNB.SA) a encore tenu ses promesses en (…)
Lire la suite

Voici comment se faire enrôler au RAVIP


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) continue de (…)
Lire la suite

Adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…)


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a adopté des Schémas directeurs d’aménagement (…)
Lire la suite

42 % du Budget 2026 consacrés au social


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 10 SEPT. 2025


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 10 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Un gros porteur fonce dans une boutique à Cotonou


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au (…)
Lire la suite

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels


8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel (…)
Lire la suite

108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 (…)
Lire la suite

Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil (…)
Lire la suite

2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Lire la suite

Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires