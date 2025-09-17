Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa

Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président Patrice Talon depuis 2018 entre dans sa phase décisive en janvier 2025. Mais à trois mois de l’échéance, force est de constater que les commerçants bien que ravis de cette initiative ont néanmoins quelques inquiétudes.

Le calendrier de déménagement du marché Dantokpa est officiellement connu. L’Agence Nationale de Gestion des Marchés Modernes (ANaGeM) a entamé une série de concertations avec les acteurs concernés pour assurer une réussite du processus de déménagement. Plusieurs sites ont été construits afin d’accueillir les marchands dans tous les secteurs d’activités. Le pôle commercial Général Mathieu KEREKOU (GMK) situé près du stade de l’amitié va accueillir quatre filières (textiles, maroquinerie, cosmétiques et bijouterie).

Le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué (marché de gros d’Akassato) installé sur 168 hectares comprend six entrepôts secs et deux frigorifiques. Le marché de gros est destiné aux grossistes (céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs, ...etc.).

Au marché Dantokpa, plusieurs marchands sont ravis de cette initiative de déménagement. « J’ai vu les plans du site du stade de l’amitié, ça donne envie. Si les espaces sont bien repartis, ça sera mieux qu’ici. Et puis, un marché propre et moderne peut attirer de nouveaux clients. Je pense que c’est une chance », déclare Nadège Nouatin, vendeuse de bijoux à Dantokpa.

Pour Nassiratou vendeuse grossiste depuis plus de 10 ans au marché Dantokpa, « les conditions ici sont vraiment pénibles, surtout en période de pluie ». « Si les nouveaux sites sont bien construits et accessibles, ça nous aidera à vendre dans de meilleurs conditions », ajoute-t-elle. Selon une commerçante du marché sous anonymat, Dantokpa est devenu exigüe pour ses usagers. « Si les autorités nous accompagnent bien, je pense que c’est une bonne évolution. On ne peut pas rester éternellement dans l’ancien », a-t-elle relevé.

Malgré l’accompagnement de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés Modernes, certains marchands se posent encore des questions. « On nous dit qu’il y a des boutiques, mais à quel prix ? Est-ce que nous les petits revendeurs, nous pourront nous en sortir, avec ce qu’il faut payer ? Je ne suis pas contre le déménagement, mais il faut qu’il soit bien expliqué et équitable » , confie Monique Lélayé, jeune revendeuse de vivres au marché Dantokpa.

Le favoritisme dans l’attribution des places est aussi craint par plusieurs marchands. « Ma mère vend à Dantokpa depuis plus de 30 ans. C’est moi qui gère désormais sa boutique. Si on doit aller ailleurs, il faut qu’on comprenne réellement ce qui nous attend. J’ai peur qu’on favorise certains et qu’on oublie d’autres », affirme Nadia, fille d’une grossiste de céréales.

Nombreux parmi ces commerçants s’inquiètent pour le développement de leurs activités dans ces nouveaux endroits. « Ils ont dit qu’on va déménager après les fêtes de fin d’année. Mais est-ce que tout sera prêt ? Moi j’ai au moins trois boutiques dans ce marché, est-ce que des places seront attribuées à le monde ? Je suis pour le projet, mais il faut bien faire les choses, que tout le monde soit pris en compte », souhaite une vendeuse cosmétique sous anonymat.

« Tant qu’on peut vendre, je m’adapte. Que ce soit ici ou ailleurs, l’important c’est que les clients puissent nous retrouver facilement », affirme avec Léa, vendeuse de chaussures et de sacs.

Le transfert des marchands vers les nouvelles infrastructures débutera le 5 janvier 2026. Ce projet du gouvernement béninois s’inscrit dans une stratégie nationale de modernisation des infrastructures marchandes du pays. Malgré les inquiétudes, les marchands espèrent un bon déroulement pour ce transfert de Dantokpa qui pourrait être très bénéfique pour le développement économique du pays.

Maazatou Amadou (Stag)

Le marché de gros d’Akassato

17 septembre 2025 par ,