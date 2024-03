Les combats au Congo ont fait fuir presque 6 millions de personnes, selon l’ONU

Au cours des deux dernières années, la dégradation du conflit armé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) a atteint des "niveaux dévastateurs" et a forcé près de 6 millions de personnes à fuir leurs maisons, indique le communiqué de presse de la mission des Nations unies en RDC.

"5,7 millions des gens ont été obligés de quitter leurs maisons à cause de deux années de conflit constant aux provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri", dit le communiqué. Depuis le 7 février, date à laquelle les combats ont repris dans le district de Masisi, près de 300.000 personnes ont fui la région et sont arrivées dans les banlieues de la ville de Goma.

Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est l’utilisation croissante de l’artillerie lourde dans les combats. Au total, 25,4 millions de personnes, soit un quart de la population de la RDC, ont besoin d’aide."

La situation dans l’est de la RDC s’est fortement dégradée ces derniers temps.

Les membres du contingent de maintien de la paix de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) ont renforcé leurs positions pour aider l’armée gouvernementale à repousser une offensive des rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars).

Le but des efforts commun de l’armée du Congo et des casques bleus est de cesser les offensives des rebelles aux centres stratégiques Sake et Goma dans le cadre de l’opération Springbok. Les combattants ont capturé plusieurs localités à région de Rutshuru, dont le dernier est Vitshumbi qui se trouve sur les rives du lac Edward.

TASS

29 mars 2024 par