Les collecteurs de capitaux sans agrément dans le viseur du MEF

Les personnes morales ou physiques qui collectent des capitaux importants par appel public à l’épargne sans être agréées sont invitées à cesser immédiatement leurs activités de collecte illégale. La mise en garde a été faite par l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) dans un communiqué en date du 15 février 2023.

Le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), à travers l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), a fait des mises en garde aux promoteurs de structures illégales de collecte de capitaux.

Les promoteurs et dirigeants sont invités à « cesser immédiatement leurs opérations de collecte illégale des fonds par appel public à l’épargne avec recours aux annonces et autres publications par divers supports de communication ; arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec ces placements en ligne ou sur les cryptoactifs ».

Quant aux populations des villes et campagnes, elles ont été appelées à faire preuve de vigilance.

Le MEF les invites également à « dénoncer toutes personnes, structures qui s’adonneraient à des opérations

de collecte illégale d’épargne publique ou d’intermédiations financières sans autorisation préalable, soit à l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) au numéro 40 38 00 00, soit à la Brigade Économique et Financière (BEF) ou auprès du commissariat de leur localité ».

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU MEF

16 février 2023 par