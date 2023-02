Les classes culturelles opérationnelles dans 89 établissements

Le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a procédé, vendredi 03 février 2023 au CEG Gbégamey à Cotonou, en compagnie du ministre des enseignements secondaire et technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, au lancement officiel des activités pédagogiques dans le cadre des classes culturelles.

Important projet du ProgrammE d’Actions du Gouvernement (PAG), les classes culturelles, projet de promotion de talents et de renforcement de capacités dans le secteur de la culture est désormais opérationnel sur tout le territoire national.

La cérémonie s’est déroulée en présence des acteurs culturels et de formateurs des encadreurs, conduite par le Président du Conseil national des organisations d’artistes du Bénin (CNOA) et des cadres du système éducatif au niveau départemental.

Avant l’étape du lancement, il a été procédé à la validation des curricula de formation, l’acquisition des matériels et équipements d’apprentissage, le recrutement et la formation de 890 encadreurs culturels qui ont été déployés dans les 77 Communes du Bénin, selon Blaise Tchetchao, coordonnateur du projet.

La phase initiale expérimentale se déroule dans 89 établissements publics et privés et concerne les disciplines Musique, Danse, Théâtre et Arts plastique.

L’ambition du Gouvernement est d’aller vers la professionnalisation de plusieurs secteurs pour y former des acteurs capables d’apporter une contribution efficace au PIB, a souligné Yves Chabi Kouaro, ministre des enseignements secondaire et technique et de la formation professionnelle

