Les clarifications de Paul Hounkpè

Dans un entretien accordé à Frissons radio, le secrétaire exécutif du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a donné son point de vue sur les sujets objet de contradiction au sein du parti.

Au sujet des documents non signés qu’il aurait remis au président d’honneur, Boni Yayi, il a souligné qu’il s’agit d’une « phobie des gens qui n’ont pas compris qu’il était possible d’officialiser le parti ». Pour lui, du moment où le document existe dans l’ordinateur, on peut tirer et donner copie à qui voudrait l’avoir.

La question de documents non signés selon lui, est un faux problème. A l’en croire, on n’a pas besoin de signer les statuts et règlements du parti avant qu’ils ne soient reconnus.

Sur la question de la détention des documents, le secrétaire exécutif national des FCBE renseigne qu’aucune des dispositions du parti n’exigent que ce soit le secrétaire administratif qui les garde.

Pour ce qui concerne le récépissé définitif, il a souligné que la copie du journal officiel est en plusieurs exemplaires et le président d’honneur détient un « exemplaire authentique ».

En tant que secrétaire exécutif national, il dit avoir le droit de détenir les documents et de garder copie pour les générations futures.

Répondant aux accusations de Eugène Azatassou qui l’accuse de défier le président d’honneur, Paul Hounkpè indique qu’il n’a jamais défié Boni Yayi, et qu’il ne lui a pas arraché ses prérogatives. C’est des camarades qui, cherchant à l’abattre vont mentir au président d’honneur et le « malmène », a-t-il confié indiquant que si l’intention, c’est de l’évincer, il ne peut qu’avoir une « réaction d’éviction ».

A propos des prochaines élections locales et communales, le secrétaire exécutif des FCBE a rassuré que la formation politique n’ira pas aux élections en rang dispersé. « Il n’y a qu’un seul parti FCBE, et c’est à ce titre que les dossiers seront déposés à la CENA », a martelé Paul Hounkpè niant tout lien avec le pouvoir en place. « Nous voulons absolument permettre au peuple béninois de choisir une autre forme de gouvernance », a-t-il confié.

F. A. A.

19 février 2020 par