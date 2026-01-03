Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD

Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et communales suit son cours . Si aucune grande manifestation n’est observée dans l’ensemble, il faut reconnaître le déploiement massif des affiches sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la multiplicité des offres publicitaires, c’est la présence de la photo de l’ancien chef de l’Etat sur les affiches du Parti LD qui retient l’attention. Un constat que désapprouve la majeur partie des citoyens interrogés par notre rédaction.

Paul Ahodantin ( Étudiant) déclare « Les candidats sont libres de battre campagne avec la photo de qui ils veulent. Sauf que le président Boni Yayi n’est candidat à rien. Pourquoi utiliser encore son image pour gagner quoi ? … »

Stéphane Tonon ( frigoriste ) affirme « Est ce que UP-R ou BR ont utilisé la photo du président Patrice Talon ? ».

« Si je comprends bien, le président Boni Yayi est candidat LD pour les législatives ? Rien ne les empêche certes car nous sommes en démocratie ……Mais là, nous avons la preuve que Boni Yayi ne peut pas prendre sa retraite ». fait savoir Hounkarin Leontine ( Commerçante).

Selon Djiman Afachao. « Boni Yayi avait déclaré dans ce pays que plus jamais on ne verrait sa photo sur des affiches électorales . Alors à quoi assistons-nous maintenant ? ».

Quant à Awahou Ganlaqui elle dit « Patrice Talon a annoncé prendre sa retraite. Il a exhorté Boni Yayi à faire de même. Mais là, à quoi assistons-nous ? Est ce que c’est Boni Yayi qui a ordonné cet usage ou ce sont des décisions individuelles ? Je n’en sais rien .. »

De Cotonou à Porto Novo et dans toutes les grandes villes parcourues par nos reporters, le constat sur les affiches du parti LD est le même avec les mêmes observations des citoyens rencontrés .

Paul Tonon

3 janvier 2026 par