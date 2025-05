Les citoyens apprécient la réforme de l’uniformisation des bouteilles de gaz

Le gouvernement béninois s’apprête à uniformiser les bouteilles de gaz domestique. Cette réforme sera accompagnée d’une subvention de certains formats de gaz. A Cotonou, les citoyens apprécient la décision prise par le gouvernement.

Le gouvernement béninois a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures dans le but d’accroître la disponibilité et l’accessibilité du gaz domestique. En Conseil des ministres, le 7 mai 2025, il a été décidé de la mise en place d’un système d’approvisionnement centralisé par la Société Dépôts Pétroliers du Bénin (DPB) SA. Il n’y aura plus donc plusieurs marques de bouteilles. Toutes les bouteilles de gaz auront la même couleur. Le remplissage et la sécurité des emballages demeurent la responsabilité des gestionnaires des centres d’emplissage.

Avec cette décision, les citoyens peuvent acheter le gaz chez n’importe quel fournisseur. « C’est une très bonne décision parce que dès fois, on se promène dans la ville pour chercher du gaz. En période de rupture, c’est très difficile », a confié l’étudiant Ludovic Zinsou.

Pour l’entrepreneure Elise Yansounou, ce serait désormais plus simple pour recharger le gaz domestique. « Moi je suis très contente. On ne va plus se tracasser. Le gouvernement a bien fait de prendre cette décision », a-t-elle déclaré.

Revendeuse de gaz domestique depuis plusieurs années, dame S. M s’assure toujours de la disponibilité du produit même en période de rupture. « Je ne vends que le gaz domestique d’une seule société. J’ai des contacts déjà et cela me permet d’avoir un stock conséquent en cas de rupture. Peut-être qu’avec l’uniformisation des bouteilles, j’aurai plus de clients », a-t-elle affirmé.

D’autres souhaitent que cette réforme majeure règle aussi la non disponibilité du gaz dans certaines zones reculées. « Si je peux échanger n’importe quelle bouteille sans me casser la tête, ça me soulage. On espère que la décision va améliorer aussi la distribution parce que dans certaines zones, c’est difficile de trouver du gaz », a confié une commerçante ayant requis l’anonymat.

Pour Donatien Lawson, père de famille, la réforme est à saluer mais il faut que les prix restent stables. « Le prix doit être le même à Cotonou et dans les autres régions. Il faut veiller à cela », a-t-elle ajouté.

Dès la mise en œuvre de la réforme, deux nouveaux formats de bouteilles seront disponibles sur le marché. Il s’agit de la bouteille de 1,5 kg vendue à 1000 FCFA et la bouteille de 3 kg cédée à 3000 FCFA. Ces formats visent à répondre aux besoins des petites bourses et à encourager une utilisation plus large du gaz domestique dans les ménages. La bouteille de 6 kg sera vendue à 4500 FCFA, contre un prix actuel supérieur à 4700 FCFA. En revanche, les bouteilles de 12,5 kg ne seront pas concernées par la subvention. Selon la ministre, cette mesure cible d’abord les foyers à revenus modestes.

« Les nouveaux formats de bouteille, je trouve que c’est une très bonne chose. Parfois on n’a pas assez d’argent pour remplir la grosse bouteille, donc ça peut nous aider. Il faut que ça soit vite disponible », a indiqué dame Juliette, vendeuse au marché Dantokpa, à Cotonou.

Bien que pratique, l’utilisation de bouteille de gaz présente des risques, si les règles de sécurité ne sont pas respectées. « C’est bien de penser aux familles modestes, mais il va falloir garantir la qualité et la sécurité du gaz. Les utilisateurs doivent connaitre les bonnes pratiques afin de l’utiliser en toute sécurité », a relevé l’infirmier Bonaventure Dégbé.

A.A.A

19 mai 2025 par ,