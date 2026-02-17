Les cinq (5) premières Banques au Bénin de 2022 à 2025

Au 31 décembre 2025, le total bilan de toutes les Banques agrées en République du Bénin indique un montant global de 7.586.889 millions contre 6 955 175 millions CF en 2024.

Sous réserve de la validation des commissaires aux comptes et de l’approbation par l’assemblée générale des états financiers de chaque institution financière, il ressort que la BIIC, la BOA,, Coris Bank , NSIA Bank et Ecobank sont dans l’ordre les cinq premières banques au Bénin en 2025.

Depuis 2022 ces institutions sont dans le quinté avec la BIIC en tête de liste.

De 2022 à 2025 voici dans l’ordre les cinq premières banques en République du Bénin.

Le Top 5 des banques en 2025

1- BIIC : 1.885.860 millions en 2025 contre 1 511 859 millions en 2024

2 : La BOA : 966.715 millions en 2025 contre 939 150 millions en 2024

3 Coris Bank : 850 321 millions en 2025 contre 771 139 millions en 2024

4- Nsia Bank : 835.473 millions en 2025 contre 792 678 millions en 2024

5- Ecobank Bénin : 720.878 millions en 2025 contre 751 630 millions en 2024

Le TOP 5 des banques en 2024

* 1-BIIC : 1 511 859 millions en 2024 contre 1.340.896millions en 2023

* 2-BOA : 939 150 millions en 2024 contre 907.000millions en 2023

* 3-NSIA BANK : 792 678 millions en 2024 contre 676.424 millions en 2023

* 4- CORIS BANK INTERNATIONAL : 771 139 millionsen 2024 contre 769.279 millions en 2023

* 5- ECOBANK :751 630 millions en 2024 contre 663.553 millions en 2023

Le TOP 5 des banques en 2023

1-BIIC : 1.340.896 millions

2-BOA : 907.000 millions

3-CORIS BANK INTERNATIONAL :769.279 millions

4-NSIA BANK : 676.424 millions

5- ECOBANK 663.553 millions

Le TOP 5 des banques en 2022

1-La BIIC avec un total bilan de 999 796 millions FCFA

2-La BOA Benin avec 906 124 millions FCFA de total bilan.

3-Coris Bank International boucle avec un total bilan de 717 954 millions FCFA ,

4- Ecobank Bénin, 665 118 millions FCFA

5- Nsia Bank, 623 378 millions de FCFA.

En 2025 comme en 2024 SONIBANK et CBAO ferment la marche avec respectivement 22.425 millions en 2025 contre 24 072 millions en 2024 (21 639 millions FCFA en 2023) et 38.162 millions en 2025 contre 41 226 millions en 2024 ( 20 212 millions FCFA en 2023).

À l’analyse, on note une dynamique dans le secteur bancaire béninois . La BIIC a maintenu son statut de leader.

De bonnes perspectives pour l’économie nationale

